Os jogadores: O campeonato de 10,5 milhões de dólares está destinado a tornar-se um evento "importante"?

O Players Championship realiza-se esta semana no TPC Sawgrass

O Stadium Course é famoso pelo par três do 17º par green da ilha

Muitas vezes conhecido como o "quinto Major" do golfe

O prestigiado evento, com o seu famoso buraco 17 com um "island green", tem todas as características de um Major e é regularmente apontado como merecedor do mesmo estatuto que os quatro grandes torneios do jogo.

Mas - e há sempre um mas - nunca é visto da mesma forma que o Masters, o Open dos EUA, o British Open ou o PGA dos EUA.

O Players, realizado no TPC Sawgrass, na Flórida, é o principal evento do PGA Tour.

Possui, sem dúvida, o campo mais forte do golfe, prémios monetários ao nível dos majors, um traçado deslumbrante e favorável aos adeptos no Stadium Course e, segundo todos os relatos, uma hospitalidade inigualável para os jogadores.

De acordo com o ex-campeão do U.S. Open, Geoff Ogilvy, é apenas uma questão de tempo até que o Players seja elevado ao status de Major.

"O tempo faz muitas coisas", disse o australiano ao programa Living Golf da CNN.

"O Masters evoluiu para um Major, não era para ser um. É muito provável que daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos o Players possa ser o torneio mais importante do golfe".

Rickie Fowler, que venceu o torneio do ano passado num playoff a três com Sergio Garcia e Kevin Kisner, já está convencido.

"Sinto que vejo este evento basicamente como um Major", disse Fowler aos jornalistas em Sawgrass.

"Tem a sensação de ser um Major, obviamente um dos melhores campos que jogamos todo o ano, num campo de golfe difícil."

O torneio começou em Atlanta, em 1974, antes de se instalar, em 1982, no novo campo Stadium Course, desenhado por Pete Dye, no TPC Sawgrass, em 415 acres de terreno pantanoso comprado por $1 perto de Ponte Vedra Beach.

A ideia foi do então comissário do PGA Tour, Dean Beman, que queria um local para o único torneio que fosse propriedade dos jogadores do circuito.

Este ano, na sua 43ª edição, o vencedor levará para casa uns impressionantes 1,8 milhões de dólares, um prémio igualado apenas pelos três majors americanos - e um pouco mais do que o British Open.

A bolsa global é a mais rica de todos os circuitos de golfe, com um fundo de prémios de 10,5 milhões de dólares, o maior em 500.000 dólares.

Para além do grande prémio, o vencedor terá vencido o campo mais forte do golfe: O Players conta com os 144 melhores jogadores do planeta.

O Masters, por outro lado, é apenas para convidados, com base em determinados critérios de qualificação e um campo de cerca de 90 jogadores. Os campeões do passado e um punhado de amadores e jogadores internacionais compõem os números.

O Open dos Estados Unidos e o Open da Grã-Bretanha também têm lugares para os qualificados e amadores, enquanto a PGA dos Estados Unidos reserva cerca de 20 lugares para os seus profissionais de ensino.

Depois, há o Stadium Course propriamente dito - um layout aclamado pelo seu design, sem dois buracos consecutivos na mesma direção, um teste difícil para jogadores de todos os estilos e pontos de vista em estilo de estádio para grandes galerias.

E há também o emblemático green do 17º buraco, rodeado de água por quase todos os lados, que funciona como um íman para as bolas. No ano passado, um total de 45 bolas afogaram-se ali, para gáudio da multidão.

Existem até tradições particulares do Players Championship. Desde que Jack Nicklaus ganhou o evento inaugural, o vencedor doou um dos seus tacos vencedores à coleção, alojada no clubhouse de Sawgrass, com 77.000 pés quadrados e estilo mediterrânico.

O Players, portanto, tem dinheiro, prestígio e carácter. Então, o que é que está a impedir o grande reconhecimento?

A história.

Os quatro majors modernos juntaram-se quando o Masters, organizado pelo Augusta National, começou em 1934.

O British Open, organizado pelo R&A, começou em 1860, enquanto o U.S. Open foi realizado pela primeira vez em 1895 e o U.S. PGA começou como um evento de matchplay em 1916 antes de mudar para strokeplay em 1958.

Todos os principais marcos do golfe têm por base estes eventos. Nicklaus detém o recorde com 18 títulos principais, enquanto Tiger Woods não conseguiu ultrapassar os 14 títulos principais. Rory McIlroy, Jordan Spieth e outros estão ocupados a perseguir estes marcos.

Depois, há o "grand slam" - conquistar os quatro majors ao mesmo tempo. Nenhum jogador conseguiu o grand slam moderno e apenas cinco jogadores conseguiram um grand slam de "carreira" de vitórias nos quatro majors em algum momento da sua vida - Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus e Woods.

"Os majors definem a história, definem a carreira de um jogador", disse Mike Davis, diretor executivo da U.S.G.A., que organiza o Open dos EUA, ao programa Living Golf da CNN.

"Uma das coisas que distingue os majors é o facto de a sua história tornar o campeonato do ano em curso e certamente os futuros ainda mais especiais."

O Players, portanto, pode preencher todos os outros requisitos, mas não pode voltar atrás no tempo.

Ou será que não?

"Diria que está em quinto lugar na lista de torneios que a maioria dos jogadores quer ganhar, exceto talvez o Open nacional", disse Ogilvy.

"Se tudo parasse agora, ficaria mais feliz se tivesse um Open da Austrália na minha lareira e não sentiria tanta falta do Players.

"O PGA Tour nos EUA, com razão ou não, é geralmente a entidade que supervisiona todo o golfe - é a que tem mais influência - por isso o torneio no seu campo, que continua a ser ganho pelos melhores jogadores do mundo, poderá a dada altura ser reconhecido como um dos torneios mais importantes do golfe.

"Possivelmente não à frente dos dois Opens, mas poderá definitivamente evoluir para esse lugar."

Para já, o atual campeão dos Players, Fowler, sabe que ainda lhe falta conquistar um grande título.

"O objetivo número um da minha lista é, sim, ganhar um Major", disse numa conferência de imprensa para o Players Championship deste ano, em abril.

Fonte: edition.cnn.com