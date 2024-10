Os investidores fornecem as cápsulas de custo de calor para a Techem (frases alternativas):

Monitor global de energia Techem, operando em mais de 13 milhões de apartamentos, está atraindo novamente investidores de peso. O Grupo de Parceria Suíço, proprietário anterior, trocou seus planos de oferta pública inicial (IPO) pela venda da empresa.

Os fundos de investimento TPG e GIC fecharam um acordo para adquirir a Techem, empresa de alocação de custos de aquecimento. O acordo foi anunciado pela TPG, uma empresa de investimento com sede nos EUA, e pelo GIC, um fundo de Cingapura. A Techem, que estava localizada em Eschborn, perto de Frankfurt, foi considerada uma perspectiva para uma OPI recentemente. No entanto, o Grupo de Parceria Suíça, junto com os co-investidores CDPQ e Plano de Pensões de Professores da Ontário, optou por abandonar a ideia de OPI em favor de uma venda. O grupo havia adquirido a Techem por 4,6 bilhões de euros em 2018 e decidiu sair agora.

A transação está prevista para ser finalizada no primeiro semestre de 2025, sujeita a condições e aprovações regulatórias típicas. O valor total será pago em duas parcelas, uma ao completar o acordo e a quantidade restante em julho de 2027.

"Com a TPG e o GIC, estamos ganhando novos parceiros poderosos que possuem expertise em digitalização e plataforma, capazes de impulsionar significativamente a implementação de nossa estratégia corporativa", declarou o CEO da Techem, Matthias Hartmann. "Nosso objetivo é aumentar e sustentar nossa posição como a plataforma líder europeia de digitalização e descarbonização para o setor de construção, cobrindo muito além de nossa atual abrangência."

A Techem foi fundada em 1952 e hoje opera em 18 países. Ela gerencia mais de 62 milhões de ferramentas de medição digitais em mais de 13 milhões de apartamentos e emprega mais de 4.000 pessoas. Para a Techem, este será seu terceiro investidor de capital privado: o Grupo Macquarie da Austrália foi o proprietário anterior, tendo adquirido a empresa por aproximadamente 1,5 bilhão de euros em 2008 antes de retirá-la da bolsa e vendê-la ao Grupo de Parceria em 2018.

A aquisição da Techem pela TPG e pelo GIC é esperada para fortalecer sua estratégia de digitalização e descarbonização, com o objetivo de manter sua posição como a plataforma líder europeia no setor de construção. O cenário econômico global pode se beneficiar desse investimento, potencialmente influenciando o crescimento de empresas semelhantes no setor de gerenciamento de apartamentos.

A entrada de capital da TPG e do GIC pode ter um impacto positivo na economia, estimulando inovação e criação de empregos no setor de ferramentas de medição digitais e gerenciamento de apartamentos.

