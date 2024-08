Os insatisfeitos habitantes de Fürther não toleram o Regensburg de Jahn.

Greuther Fürth mantém a sequência de vitórias, goleando Jahn Regensburg por 4-0.

Jahn Regensburg - Greuther Fürth 0:4

Greuther Fürth ainda não conheceu a derrota na 2. Bundesliga. A equipe garantiu uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o recém-promovido Jahn Regensburg, subindo temporariamente para a segunda colocação na tabela. O goleiro Nahuel Noll manteve seuClean Sheet, apesar da repercussão negativa sofrida pelo técnico Alexander Zorniger após seu erro na semana passada.

Marco Meyerhöfer marcou seu primeiro gol na 2. Bundesliga, colocando os visitantes na frente após apenas quatro minutos. Eles aumentaram a vantagem com um gol precoce no segundo tempo de Noel Futkeu (49º minuto). Regensburg lutou para encontrar um caminho de volta ao jogo, com 13.105 espectadores assistindo. O capitão de Greuther Fürth, Branimir Hrgota, fez 3 a 0 (77º minuto), enquanto Julian Green completou um gol espetacular no ângulo (88º minuto).

Greuther Fürth dominou desde o início. A tentativa de Dennis Srebny foi tirada da linha por Regensburg (3º minuto), mas Meyerhöfer finalmente marcou após um escanteio de Hrgota. Regensburg lutou de volta, mas foi frustrado pelo confiável Noll em várias ocasiões. Após o segundo gol, Regensburg não teve resposta. A superioridade técnica de Greuther Fürth aguentou no calor tórrido da Baviera, mas eles também desperdiçaram várias oportunidades.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0

Fortuna Düsseldorf agora lidera a 2. Bundesliga após sua vitória por 1 a 0 sobre o Hannover 96 (0:0). Após 17 jogos invictos nas duas temporadas, a equipe do técnico Daniel Thioune segue invicta no campeonato. Danny Schmidt marcou o gol decisivo em uma rebatida (59º minuto), dando aos donos da casa uma vantagem de 10 pontos após quatro jogos. No entanto, o 1. FC Kaiserslautern pode ultrapassá-los no sábado com uma vitória convincente sobre o Hertha BSC. Hannover sofreu sua primeira derrota da temporada, cedendo seu primeiro gol.

Os visitantes começaram melhor, mas a Fortuna criou a primeira chance: Tim Rossmann fez uma jogada no gol do Hannover, passou para Schmidt, mas Max Christiansen salvou para Zieler (15º minuto). Os donos da casa continuaram a ditar o jogo, aumentando o ritmo à medida que o primeiro tempo avançava. Felix Klaus's chute foi negado pelos reflexos rápidos de Zieler (36º minuto), e Dawid Kownacki passou muito perto do travessão (37º minuto).

Após o intervalo, os donos da casa assumiram o controle e finalmente marcaram um gol: Zieler salvou o chute de Kownacki, mas não conseguiu deter o rebote de Schmidt. Jona Niemiec teve a chance de aumentar a vantagem (82º minuto), mas errou.

