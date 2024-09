Os indivíduos que se identificaram como homens experimentaram mais prazer no evento do tapete vermelho dos Emmy.

Olhares clássicos não passaram completamente despercebidos. Ramy Youssef, Joshua Jackson, o ator de "Fargo" Lamorne Morris e o astro de "The Bear" (e modelo de cuecas Calvin Klein) Jeremy Allen White apresentaram-se com elegância em smokings básicos.

No entanto, alguns dos looks mais notáveis da noite desafiaram sutilmente (e às vezes não tão sutilmente) as convenções da vestimenta de gala preta.

Por exemplo, o ator irlandês Andrew Scott optou por uma versão atualizada da camisa branca padrão e da gravata borboleta, com uma camisa preta de decote baixo e babados sob um casaco de Vivienne Westwood com ombros largos. Por outro lado, o ator de "Abbott Elementary" Tyler James Williams usava um terno Dolce & Gabbana que poderia ser considerado tradicional, se não fosse pela falta de mangas.

O colega de Williams, Chris Perfetti, também brincou com babados, combinando suas calças largas e compridas com uma camisa extravagante da coleção prêt-à-porter primavera de 2025 de Christian Siriano. Da mesma forma, o co-apresentador da premiação, Dan Levy, procurou nas passarelas para sua escolha de camisa, optando por um modelo da Loewe com um colarinho refinado e escultórico.

Os convidados também se divertiram com os cummerbunds, transformando os símbolos usuais de formalidade em algo mais descontraído. Por exemplo, o ator de "The Traitors" Alan Cumming transformou seu cummerbund em um trem que se estendia de seu casaco bege de Teddy Vonranson e funcionava como uma echarpe. Enquanto isso, os colegas de "Fellow Travelers" Matt Bomer e Jonathan Bailey usaram cummerbunds para realçar seus looks, com o de Bailey complementando a camisa decotada e elegante de seu conjunto Giorgio Armani.

Outros acessórios divertidos da noite incluíram alfinetes de lapela e broches, enquanto cores vivas serviram como outra forma de fazer uma declaração. O astro de "Fallout" Aaron Moten apareceu em um terno vermelho da Kenzo com colarinho Nehru, enquanto Bowen Yang, indicado como Melhor Ator Coadjuvante por "Saturday Night Live", usava um casaco de terno bege da Bode sobre uma camisa vermelha com franjas. Por fim, o ator de "True Detective" Finn Bennett dispensou completamente o casaco em favor de uma gola alta de seda marrom da Saint Laurent.

