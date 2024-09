Os indivíduos com deficiência são caracterizados principalmente como pessoas em primeiro lugar.

Muitas vezes me perguntam: É certo para pessoas não deficientes fazer piadas sobre pessoas com deficiência? Acho: Se as piadas são boas, então claro.

"Todo stand-up comedy deve começar como uma pessoa em cadeira de rodas: precisa definir o tom." O comediante Felix Lobrecht costumava iniciar seus shows com essa piada. Acho que é uma boa brincadeira com as palavras. É um fato, não singela ninguém, não é ofensivo e até é uma boa piada. Algumas pessoas em cadeiras de rodas podem se sentir alvo - cada um é diferente. Mas, no geral, ninguém levaria essa piada para o lado pessoal.

O comediante Chris Tall também faz piadas sobre pessoas com deficiência em seus shows, mas de uma forma simpática e sem ofender ninguém. E o comediante, conhecido pelo seu tamanho, também faz piadas sobre pessoas obesas, especialmente sobre si mesmo.

No entanto, o caso de Luke Mockridge é diferente. Aqui, pessoas com deficiência são ridicularizadas, não apenas atletas deficientes. No episódio do podcast, sugere-se que pessoas com deficiência não conseguem alcançar a excelência esportiva porque são deficientes. Isso não é engraçado: diminuir pessoas por causa de sua deficiência. A cena também não foi engraçada.

Mockridge reconhece isso, como seu suposto pedido de desculpas há alguns dias mostrou. Mas é como a declaração de Alexander Gauland sobre cocô de passarinho: tanto sua observação quanto imitar os movimentos de pessoas com deficiência foram planejadas anteriormente. A risada meio zombeteira que tornou essa "comédia" literalmente nojenta não foi por acaso. E é uma regra simples: Se você não quer ter que se desculpar por ultrapassar um limite, não ultrapasse.

Na vida cotidiana

Mas e na vida cotidiana? Pode-se dizer qualquer coisa a uma pessoa com deficiência em uma conversa? Diria: sim, mas esteja ciente das consequências. Pessoas com deficiência reagem como pessoas. Elas podem ser sensíveis ou duronas, ter bons ou maus dias, bons ou maus humores. Pessoas com deficiência são pessoas acima de tudo.

Então, não diga, faça ou pergunte nada que você mesmo acharia perturbador. Não toque em um estranho sem braços no ombro se você não gostaria que alguém fizesse isso com você. Não corra até uma pessoa com visão comprometida e agarrei-a pelo braço se você não gostaria que um estranho se apegasse ao seu braço. No entanto, não seria certo se você tiver certeza de que seu interlocutor pode realmente precisar de ajuda. Considere que a pessoa com visão comprometida pode não vê-lo. Fale com eles, eles vão reagir: positivamente, negativamente, casualmente, estressado - depende da situação.

Como você se comporta em uma conversa com uma pessoa com deficiência é bem simples: Trate-a como uma pessoa. Não faça comentários que você acharia ofensivos de outras pessoas. Não faça perguntas que você não gostaria que lhe fizessem. Se você for longe demais, verá na cara do seu interlocutor.

Em geral, sugiro: Seja curioso. O número de pessoas com deficiência está diminuindo devido aos melhores cuidados médicos. Se você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa com deficiência, aproveite. Você vai aprender muito.

Pessoas com deficiência costumam se referir a si mesmas como "deficientes" ou descrever sua deficiência como: paraplégico, surdo, cego. "Deficiência" é uma palavra neutra que descreve um estado. Por exemplo, tenho uma deficiência física que me impede de dirigir um carro. Minha deficiência é visível, não a escondo e não é algo do qual eu tenha vergonha. A palavra "deficiência" não é o problema. O problema está no que as pessoas imaginam quando ouvem isso.

No entanto, a linguagem está evoluindo e as pessoas estão cada vez mais no centro da conversa. Enquanto era aceitável há dez anos dizer "a pessoa deficiente", hoje devemos dizer "a pessoa com deficiência".

É importante notar que eu não tenho apenas uma deficiência, também sou deficiente. Isso se aplica a todas as pessoas com deficiência, independentemente de sua deficiência específica: aqui falta um intérprete de linguagem de sinais, ali um banheiro é inacessível para uma pessoa em cadeira de rodas, em outro lugar, um hotel tem um bufê de café da manhã que não é navegável para uma pessoa com visão comprometida. Para lidar com isso, as pessoas com deficiência buscarão soluções, como pedir ajuda a um funcionário do hotel no bufê.

As pessoas costumam encontrar maneiras de evitar usar a palavra "deficiência". Embora bem-intencionadas, acho que é em grande parte desnecessário. Um termo popular é "handicap", mas tem uma conotação negativa, até mesmo em países de fala inglesa. Ele literalmente traduz como "restrição". No entanto, devido à tecnologia assistiva, às leis modernas e a uma sociedade mais considerada, as vidas das pessoas com deficiência são menos "restritas" do que nunca.

O fato é que, embora ainda haja um longo caminho para a normalidade completa, já avançamos muito. Isso fica evidente na reação ao podcast que apresenta Luke Mockridge. Discriminar pessoas com deficiência não é mais aceitável. O que está lentamente ganhando força na sociedade é: somos todos iguais.

Em alguns círculos, fazer pouco caso das deficiências pode ser visto como perpetuar a discriminação. Por exemplo, usar estereótipos ou fazer piadas que diminuem indivíduos com base em sua deficiência pode ser percebido como desrespeitoso e prejudicial.

Além disso, algumas frases perpetuam estereótipos negativos, como se referir a uma pessoa como "deficiente" em vez de usar a abordagem mais centrada na pessoa de "pessoa com deficiência". Essa terminologia enfatiza a identidade e as habilidades do indivíduo em vez de se concentrar apenas em sua deficiência.

Leia também: