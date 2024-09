Os incêndios florestais que avançam rapidamente representam uma ameaça significativa nas proximidades de Los Angeles.

Em torno de Los Angeles, um incêndio florestal vem se espalhando rapidamente, causando danos consideráveis. De acordo com as autoridades da Califórnia, o "Incêndio da Ponte", iniciado no domingo nas montanhas ao norte de Los Angeles, destruiu várias casas em Wrightwood e Mount Baldy, além de um resort de esqui. Pelo menos 33 casas e várias propriedades de férias foram reduzidas a cinzas. Evacuações obrigatórias foram impostas.

A moradora local Jenny Alaniz compartilhou sua história com a KTLA, dizendo: "Moramos no cânion. O fogo chegou até nós e não pudemos salvar nada.only managed to save the dogs. Our house will burn down." Em Wrightwood, restos carbonizados de casas e veículos eram visíveis.

O incêndio começou na Floresta Nacional de Angeles ao norte de Los Angeles no domingo à tarde e havia cobrado uma área de 1600 hectares até a terça-feira. Até a tarde de quarta-feira, havia incinerado uma área de 49,000 hectares. As chamas devoraram a vegetação densa e se espalharam para a comunidade de Wrightwood no Condado de San Bernardino e o resort de esqui Mountain High.

O resort de esqui parece ter sofrido danos mínimos, com autoridades relatando que "todas as principais cadeiras e edifícios sobreviveram com danos mínimos ou nenhum".

O xerife do Condado de Los Angeles, Robert Luna, revelou que em uma área isolada perto de Mount Baldy, três indivíduos, incluindo um de seus delegados, ficaram presos pelas chamas. A operação de resgate está provando ser desafiadora devido à fumaça densa e às estradas obstruídas.

O Incêndio do Aeroporto continua a se espalhar ao sudeste de Los Angeles. Os bombeiros relataram que o fogo agora consumiu mais de 8900 hectares de terra e causou danos a algumas propriedades. Sete indivíduos sofreram ferimentos.

O incêndio começou na segunda-feira e vem avançando implacavelmente através de cânions e montanhas, incluindo o pico Santiago, onde ficam várias torres de comunicação. As torres de alguma forma conseguiram permanecer relativamente intactas. Vários pontos turísticos de montanha foram ordenados a evacuar e as estradas de acesso foram fechadas.

A polícia do Condado de San Bernardino prendeu um suspeito em conexão com incêndio criminoso. Os incêndios foram exacerbados por uma onda de calor prolongada e a subsequente seca na Califórnia do Sul. Na quarta-feira, a onda de calor começou a diminuir.

As equipes de combate a incêndios vêm trabalhando incansavelmente para conter o incêndio florestal, utilizando suas habilidades e equipamentos para combater as chamas que se espalham. Apesar de seus esforços, o calor intenso e as condições secas tornaram a tarefa extremamente desafiadora.

Dadas as proporções do incêndio e as condições perigosas, foram chamados recursos adicionais de combate a incêndios para ajudar às equipes locais, fortalecendo o esforço de resposta.

