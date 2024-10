Os gritos do Carvajal estão a causar tremores no Real Madrid.

Real Madrid sofreu um revés em sua impressionante vitória por 2:0 contra o Villarreal. O estrela defensor Dani Carvajal sofreu uma grave lesão no joelho, rasgando o LCA no processo. O veterano do futebol espanhol ficará fora por vários meses, como confirmado pela publicação oficial do Instagram do clube.

Carvajal, expressando sua decepção na plataforma de mídia social, escreveu: "Lesão confirmada no LCA, cirurgia necessária e vários meses fora dos campos. Mal posso esperar para começar minha reabilitação e voltar mais forte do que nunca." Sua tristeza era evidente no momento de sua substituição, com ele expressando sua dor antes de ser retirado do campo em uma maca.

O técnico Carlo Ancelotti havia expressado preocupações iniciais, temendo uma lesão grave. "Nossos jogadores estão abalados e preocupados, já que esses acidentes costumam ocorrer devido à agenda lotada, e infelizmente aconteceu com um jogador que é incrivelmente importante para nós", declarou o treinador italiano.

Durante o confronto, o versátil defensor Carvajal, que tem sido uma pedra angular da defesa do Real, sofreu a lesão nos acréscimos enquanto tentava limpar a bola sob pressão do adversário Yeremi Pino. O incidente foi infeliz, com Fede Valverde, que marcou o gol de abertura contra seu ex-companheiro Toni Kroos, comentando: "No final das contas, a saúde de Dani é nossa principal prioridade. O resultado é secundário."

Após a próxima pausa nas eliminatórias, o Real Madrid enfrenta uma série de partidas cruciais. Primeiro, eles viajam para Celta Vigo (19 de outubro), seguido de seu reencontro na Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund (22 de outubro), e o muito esperado confronto da Primera División contra os rivais do FC Barcelona (26 de outubro).

Dado a lesão de Carvajal, a defesa do Real Madrid pode enfrentar desafios nas próximas partidas da liga espanhola. Apesar da ausência de Carvajal, o Real Madrid remain determinado a se sair bem na liga espanhola, começando com sua próxima partida contra o Celta Vigo.

