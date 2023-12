Os futebolistas estão a jogar uma quantidade "obscena" de jogos. Será que um Campeonato do Mundo de dois em dois anos vai piorar a situação?

Num novo estudo sobre o esgotamento dos jogadores divulgado pelo sindicato dos jogadores FIFPro, que representa mais de 65.000 futebolistas em todo o mundo, concluiu-se que a estrela portuguesa - que é também parte integrante da sua seleção nacional - "tornou-se um dos jogadores mais 'sobreutilizados' no futebol mundial".

Até mesmo o treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer, admitiu numa entrevista à ESPN que talvez tenha "abusado" de Fernandes - que jogou 58 vezes pelo United, que terminou em segundo lugar na Premier League e chegou à final da Liga Europa na época passada - mas insistiu que era porque ele era "muito importante para nós".

Esta época não parece ser diferente e, com o United ainda a competir em três competições, juntamente com os compromissos de qualificação de Fernandes para o Campeonato do Mundo por Portugal, uma estimativa conservadora poderia ver o jogador de 27 anos a participar em 60 jogos.

Mas este não é um problema exclusivo de Fernandes e do United.

O calendário de jogos de futebol e o desgaste físico e mental que provoca nos jogadores têm sido objeto de muita discussão desde há vários anos.

É uma questão que só foi exacerbada pela pandemia do coronavírus, uma vez que as ligas de todo o mundo se esforçaram para completar temporadas truncadas antes de iniciar a campanha seguinte quase imediatamente.

Se juntarmos a isto o atual calendário internacional - em que as confederações têm vindo a acumular mais jogos do que nunca devido ao cancelamento de jogos devido à pandemia -, os jogadores do topo do desporto estão a viver o pior congestionamento de calendário das suas carreiras.

Uma quantidade obscena de jogos

Não é só o facto de jogarem um número excessivo de minutos por semana que está a afetar as estrelas do futebol. São também os voos internacionais de longo curso através de vários fusos horários, um problema particular para quem viaja da Europa para a América do Sul e para a Ásia em serviço internacional.

A partir de 2024, o futebol precisará de um novo calendário, uma vez que o atual formato expira. No entanto, em vez de reduzir o número de jogos para evitar o esgotamento dos jogadores, as propostas actuais prevêem que os futebolistas possam jogar mais jogos, tanto a nível de clubes como a nível internacional.

Isto deve-se ao formato alargado da Liga dos Campeões proposto pela UEFA, o organismo que rege o futebol europeu, que resultaria num acréscimo de 100 jogos por época, e aos planos apresentados pela FIFA, o organismo que rege o futebol mundial, de organizar um Campeonato do Mundo de dois em dois anos, em vez de quatro.

Darren Burgess, um treinador de desempenho que trabalhou anteriormente no Liverpool e no Arsenal, recorda o tempo que passou nos Gunners a tentar gerir a carga de trabalho dos jogadores.

"Certamente no meu papel, mais recentemente no Arsenal, onde chegámos à meia-final da Liga Europa e depois à final da Liga Europa em anos consecutivos, incluindo uma final da Taça Carling, jogámos uma quantidade obscena de jogos", disse Burgess.

Enquanto a UEFA e a Associação Europeia de Clubes (ECA) criticaram a FIFA pelos seus planos, a própria UEFA foi criticada por dirigentes das maiores ligas da Europa pelas suas próprias propostas.

A FIFPro diz que os órgãos dirigentes do futebol precisam de ver o panorama geral no que diz respeito ao esgotamento dos jogadores.

"O que eu acho interessante é o facto de os nossos argumentos serem sempre apresentados pelas outras partes interessadas quando alguém apresenta uma proposta", afirmou o secretário-geral da FIFPro, Jonas Baer Hoffmann.

"Quando é que precisamos de mais jogos da Liga dos Campeões e, de repente, 'bem, os jogadores estão a jogar demasiado', dizem as ligas e diz a FIFA. Se quisermos um segundo Campeonato do Mundo, 'oh, os jogadores estão a jogar demasiado', diz a UEFA.

"Acho que, a dada altura, se os responsabilizarmos por este argumento, vamos ter de os obrigar a responsabilizarem-se também a eles próprios."

O antigo treinador do Arsenal, Arsene Wenger, que tem sido uma das principais vozes da FIFA na defesa da realização de um Campeonato do Mundo bienal, já insistiu anteriormente que estão "muito conscientes" de que não devem aumentar o número de jogos para os jogadores.

"O que é mais importante para mim são jogos mais significativos", disse recentemente, ao delinear a sua proposta "Football for Tomorrow". "Queremos dar aos adeptos aquilo que os adeptos exigem atualmente, ou seja, jogos com significado. Queremos responder a essa expetativa.

"Temos 20% de futebol de selecções e 80% de futebol de clubes e queremos manter esse equilíbrio, mas queremos apenas reorganizá-lo de uma forma mais eficiente.

"Isto significa reagrupar e reduzir as eliminatórias no futebol de selecções, criar períodos mais longos para os jogadores permanecerem nos seus clubes e estabelecer um período de descanso garantido para os jogadores todos os anos."

"Simplesmente insustentável

Baer-Hoffmann falava numa mesa redonda organizada pela FIFPro, na qual o sindicato propôs um novo plano que prevê que os jogadores façam pausas planeadas e obrigatórias durante a época para proteger a sua saúde física e mental.

A proposta surge na sequência de um relatório da FIFPro que, segundo o sindicato, mostra que os futebolistas estão atualmente a jogar um número alarmante de minutos naquilo a que chama "zona crítica" - jogar pelo menos 45 minutos em jogos que têm menos de cinco dias de descanso entre si.

A FIFPro afirma que jogar um número excessivo de minutos nessa zona crítica pode aumentar muito as chances de lesão de um jogador e até mesmo encurtar sua carreira.

Dependendo da regularidade destas pausas forçadas - quer os futebolistas fiquem de fora após apenas três jogos consecutivos na zona crítica ou após cinco - os jogadores podem perder entre dois e oito jogos por época, entre clubes e selecções.

Embora possa parecer radical para muitos adeptos de futebol, conceitos semelhantes são frequentemente aplicados noutros desportos.

Na NBA, por exemplo, onde os jogadores jogam regularmente em noites consecutivas e em noites alternadas ao longo de uma época de 82 jogos, as estrelas da franquia têm habitualmente períodos de descanso programados nas suas épocas, o que é normalmente designado por gestão de carga.

O relatório da FIFPro baseia-se em dados de cerca de 40 000 participações de uma amostra de 265 jogadores masculinos de 44 ligas entre junho de 2018 e agosto de 2021 e afirma que estas pausas obrigatórias a meio da época beneficiarão os jogadores e as equipas a longo prazo.

Para os jogadores que combinaram o serviço de clube e internacional, o relatório concluiu que 67% dos seus minutos na época passada foram jogados na zona crítica, contra 61% em cada uma das duas épocas anteriores.

No caso de Fernandes, o médio nunca desceu abaixo dos 67% entre novembro de 2020 e abril de 2021 e esteve regularmente nos 100% ou perto deles.

"O que vemos com esses altos números de carga de trabalho em vários indicadores, seja em jogos consecutivos ou em viagens, é que isso é simplesmente insustentável para o jogador, mas também para o jogo e para as competições", disse Alexander Bielefeld, chefe de política global da FIFPro.

"A questão é saber como regular isso de forma inteligente. O relatório não propõe soluções para a regulamentação em si, mas parte do princípio de que uma gestão e um treino inteligentes são suficientes".

Bielefeld afirma que, atualmente, a "pressão é demasiado elevada" sobre todos os envolvidos no futebol para que consigam alcançar bons resultados de forma consistente, para que possam deixar de fora os jogadores mais importantes em determinados jogos, mas diz que é crucial iniciar a conversa antes do novo calendário.

Como reagiria um dirigente ou um treinador se lhe dissessem que a sua estrela tem de ficar de fora no próximo jogo? Como reagiria um adepto que se deslocou a Paris para ver Lionel Messi ou a Manchester para ver Cristiano Ronaldo, depois de ter gasto centenas, por vezes milhares, de dólares para ver o seu jogador preferido?

Burgess acredita que um verdadeiro planeamento antecipado antes do início da época poderia anular em grande parte estes problemas.

"Parte do meu papel com o Sr. [Arsene] Wenger e o Sr. [Unai] Emery, os treinadores das duas épocas, foi falar com eles sobre essa mesma questão, sobre o planeamento e sobre estes jogadores", disse. "Alguns jogadores podem jogar, outros não.

"Por isso, se estas regras estiverem em vigor no início da época, permitem que o treinador de alto rendimento, o médico, o treinador e o adepto compreendam que isto está a ser feito para promover o desempenho e proteger os jogadores, de modo a maximizar a exposição do jogador aos jogos mais importantes.

"Desde que estas directrizes estejam em vigor, é possível planear".

Fonte: edition.cnn.com