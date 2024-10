Os filhotes do Borussia Monchengladbach avançam para a próxima situação difícil.

Após um final decepcionante na temporada anterior, o Borussia Mönchengladbach era esperado para se recuperar. A adição de contratações notáveis aumentou as esperanças, mas a equipe não conseguiu ganhar tração. Em contraste, o FC Augsburg confiou em sua força em casa, garantindo uma vitória emocionante e um gol de destaque.

Na temporada passada, Kevin Stöger e Keven Schlotterbeck do Borussia jogaram um papel crucial na sobrevivência do VfL Bochum na 1. Bundesliga. Eles viraram um déficit de 0:3 na partida de rebaixamento contra o Fortuna Düsseldorf. Infelizmente, eles seguiram em frente para novos desafios, deixando os torcedores do Bochum com sede de mais. Desta vez, eles se enfrentaram novamente. E foi Schlotterbeck quem saboreou o momento vitorioso, marcando um gol espetacular para o Augsburg e garantindo uma vitória de 2:1 sobre o Stöger's Borussia Mönchengladbach.

O Borussia começou esta temporada de forma decepcionante. Com a ambição de construir sobre a campanha de 2020/21, eles recrutaram dois jogadores promissores: Stöger e Tim Kleindienst, que recebeu sua primeira convocação para a seleção alemã de futebol. Kleindienst mostrou seu valor como um dos poucos jogadores em forma do Gladbach, empatando o jogo no 72º minuto.

Infelizmente, o desempenho do Borussia foi decepcionante overall, colocando pressão adicional no técnico Gerardo Seoane. Há preocupações sobre sua posição desde a temporada passada, mas ele conseguiu mantê-la até agora. Esta vitória não foi suficiente para aliviar sua frustração, e ele não ficou satisfeito com o desempenho da equipe: "Cometemos muitos erros técnicos, nossa passagem foi desleixada e nossas decisões foram ruins. Quando tentamos pressionar, não conseguimos representar uma ameaça significativa à linha final dos oponentes."

Além disso, a aproximação da pausa internacional não melhorou seu humor. Ele reconheceu as limitações que vieram com ela: "Vou guardar meus pensamentos sobre a pausa internacional para mim. Como técnico, não posso mudar isso. Ao perder hoje, entramos no fim de semana com um estado de espírito melancólico. Usaremos esse tempo para trabalhar com os jogadores disponíveis."

Os jogadores do Borussia ecoaram os sentimentos de seu técnico, expressando frustração e autocrítica. O capitão Julian Weigl expressou seus pensamentos sobre o desempenho deles no primeiro tempo: "Não posso explicar completamente. No início, convidamos o Augsburg com nossos erros, incluindo aqueles na construção. Na segunda metade, nossos esforços foram insuficientes e não conseguimos fechar as lacunas atrás. Foi por isso que hoje foi uma decepção geral."

Enquanto isso, o técnico do Augsburg, Jess Thorup, expressou sua satisfação com a vitória, brincando sobre o potencial de Schlotterbeck como atacante: "Talvez eu considere usar Keven como atacante quando ele se recuperar da lesão." O defensor comemorou marcando um voleio delicioso para colocar sua equipe na liderança e colocá-los no caminho da vitória.

Marius Wolf mostrou sua habilidade ao controlar a bola no penalty area do Borussia com o peito antes de dar um chute powerful no gol. Quantas vezes ele executa chutes assim? Ele respondeu com uma risada: "Nove vezes em dez, é claro." Ele elogiou sua equipe pelo esforço coletivo, reconhecendo sua mentalidade, paixão e determinação. Wolf foi um dos destaques do Augsburg até o 68º minuto, quando ele sofreu uma lesão e teve que ser substituído. Ele não ofereceu detalhes sobre a gravidade da lesão na coxa esquerda logo após o jogo.

