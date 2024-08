- Os fãs do Oasis estão significativamente agravados devido à sobrecarga nas compras de ingressos online.

Fãs ansiosos aguardam um reencontro de Oasis há 15 longos anos, e quando finalmente chegou o momento de os ingressos para a turnê entrarem no mercado, tornou-se um frenesi. Os fãs depararam-se com diversos problemas ao tentar comprar ingressos online, mesmo antes do início da venda às 9h em Manchester. O site do serviço de venda de ingressos SJM Concerts exibiu uma mensagem de erro, pedindo aos fãs que "aguardassem conosco".

As coisas não melhoraram na Irlanda, onde a venda começou uma hora antes. A plataforma da Ticketmaster também apresentou problemas, deixando os fãs frustrados e incapazes de garantir ingressos Despite hours of waiting. Other ticket sales websites temporarily crashed under the pressure.

Empolgação Mundial pela Turnê de Oasis

A frustração transbordou em alguns comentários engraçados nas redes sociais. O cantor britânico James Blunt, conhecido por seu senso de humor sarcástico, brincou no X com um pôster da turnê, dizendo: "Quem precisa de Oasis... Estou esperando a turnê jubilar em vez disso." O álbum de estreia de Blunt foi lançado em outubro de 2004.

Os fãs não puderam deixar de zombar das famosas desavenças entre os irmãos Gallagher. Um escreveu: "Infelizmente, a Oasis se desfez enquanto você estava na fila."

A Oasis confirmou sua turnê de retorno para 2025 na terça-feira, com 17 shows agendados no Reino Unido e na Irlanda. Mais shows fora da Europa são esperados na segunda metade do ano. Esses concertos marcarão o primeiro desde a famosa briga dos irmãos Noel e Liam Gallagher em 2009. A Oasis foi formada em Manchester em 1991 e é considerada um marco da era Britpop, com seus álbuns cheios de hits como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", vendendo milhões de cópias em todo o mundo.

No sábado, a Oasis alertou os fãs no X contra a compra de ingressos em plataformas não autorizadas, pois seriam considerados inválidos. Alguns fãs já haviam garantido ingressos através de uma loteria de pré-venda exclusiva na sexta-feira, que depois apareceu online por preços exorbitantes, chegando a £6.000 (€7.100). Oficialmente, os ingressos para um concerto da Oasis variam de £75 a aproximadamente £500.

No caos das vendas de ingressos, muitos fãs recorreram às redes sociais em busca de alívio, desabafando sua frustração com a Ticketmaster. Apesar dos problemas em sua plataforma, a Ticketmaster continuou sendo a plataforma procurada pelos fãs que esperavam garantir ingressos para a turnê de retorno da Oasis.

