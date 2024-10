Os fãs de San Diego jogam bolas de beisebol e lixo nos adversários dos Dodgers, levando os Padres a garantir a vitória.

Em San Diego, eles igualaram o confronto do melhor de cinco da Série Divisional da Liga Nacional contra LA, com um empate cada. Esse feito foi impulsionado por seis home runs, dois dos quais foram arremessados pelo defensor do campo direito Fernando Tatis Jr. Infelizmente, Tatis Jr., junto com outro jogador de campo dos Padres, enfrentaram objetos sendo jogados em direção a eles durante o sétimo inning, com os Padres liderando 4-1 naquele momento.

Os torcedores, demonstrando tal comportamento, arremessaram bolas de beisebol no campo esquerdo do Padres Jurickson Profar enquanto ele se preparava no campo.

Enquanto conversas entre o gerente dos Padres, Mike Shildt, e os jogadores com os árbitros ocorriam, os torcedores retaliaram jogando lixo na grama do campo ao redor de Tatis Jr. em sua território do campo direito.

A tensão diminuiu após um breve atraso de cerca de 10 minutos devido à situação.

Após o jogo, um visivelmente irritado Profar declarou à imprensa: "Você pode realmente machucar alguém."

"Não se pode agir assim. Não é certo", disse Profar ainda durante uma entrevista da ESPN.

Shildt condenou as ações dos torcedores como "inaceitáveis", mas elogiou a resiliência de seus jogadores.

"Vamos conversar com nossa equipe; não vamos recuar; vamos aumentar nosso desempenho; vamos ficar juntos; e vamos lidar com o que precisa ser feito", disse Shildt.

Tatis, que rebateu home runs no primeiro e nono innings, descreveu a atmosfera do Dodger Stadium como "selvagem", mas reconheceu que jogar objetos no campo é inapropriado.

"Eu não consigo ver isso acontecendo em um jogo da Major League", disse Tatis.

"Mas, por outro lado, isso proporciona um ambiente eletrizante de beisebol", disse Tatis ainda. "Though, I must admit people get carried away with their emotions a bit."

"At the end of the day, it's a show, and we need to enjoy every moment of it", Tatis concluiu.

Shildt, o gerente dos Padres, espera uma conduta melhor dos torcedores em San Diego à medida que a série se transfere para lá na terça-feira à noite.

"Estamos prestes a voltar para San Diego com uma multidão brilhante, barulhenta, agressiva e faminta que vai ser muito entusiasmada e vai dar o seu melhor", disse Shildt.

"Mas eu tenho fé de que vamos manter a compostura, San Diego", Shildt acrescentou.

Os seis home runs dos Padres na noite de domingo igualaram o recorde da Major League nos playoffs, primeiro alcançado pelos Philadelphia Phillies no ano passado e depois pelos Chicago Cubs em 2015.

