Os famosos equestres Wirt e Beerbaum estão a enfrentar críticas da Associação de Equitação.

Grandes nomes da equitação, Isabell Werth e Ludger Beerbaum, renomados em seus respectivos campos de adestramento e saltos, expressaram preocupações sobre a saúde financeira da equitação alemã e manifestaram insatisfação com a Federação Equestre Alemã (FN). A raiz de seu descontentamento é a instabilidade financeira e a necessidade de mudanças significativas para abordar esse problema.

Werth, que acrescentou uma medalha de ouro olímpica ao seu troféu em Paris, falou abertamente sobre o assunto enquanto estava na ARD-Sportschau, dizendo "Havia relatatórios no início do ano de que Warendorf precisava de reabilitação, mas isso foi veementemente negado. No entanto, foi confirmado desde então que a FN enfrenta desafios."

Beerbaum, vencedor da medalha de ouro olímpica em 1992, ecoou seus sentimentos, defendendo reformas abrangentes. O septuagenário, conhecido por seus significativos investimentos no mundo da equitação, apontou que a disparidade de idade dentro da FN é problemática. Ele defendeu uma mudança, afirmando que "A tampa precisa ser removida e tudo precisa ser questionado minuciosamente."

Por que a demora nas ações?

Klaus Roeser, que supervisiona esportes de alto rendimento dentro da FN, tentou explicar a demora em abordar esses desafios financeiros. Ele afirmou que, em tempos de crise, reservas são às vezes necessárias, mas questionou por que o problema não foi levado à luz mais cedo. "Se isso for feito repetidamente ao longo de um certo período de tempo", argumentou Roeser, "então pode-se questionar por que o alarme não foi acionado muito antes?"

Críticas foram dirigidas a Soenke Lauterbach, secretário-geral da FN. De acordo com Roeser, Lauterbach havia acumulado um impressionante nível de poder dentro da organização. No meio da crise financeira, tanto o presidente da FN, Hans-Joachim Erbel, quanto o curador financeiro, Gerhard Ziegler, renunciaram em julho, com Lauterbach anunciando sua intenção de sair da FN em setembro do ano seguinte. O escritório do procurador público de Münster confirmou que está atualmente investigando o ambiente da federação.

