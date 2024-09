Os Estados Unidos sofrem uma completa varredura na Copa dos Presidentes, com a equipa internacional a ganhar força no segundo dia

O placar agora está empatado em 5-5 com apenas dois dias de golfe restantes.

No segundo dia do desafio, a equipe dos EUA teve domínio completo sobre os Internacionais no confronto.

Liderada pelo golfista número 1 Scottie Scheffler, a equipe dos EUA derrotou seus rivais de forma convincente por 5-0 no primeiro dia, fazendo com que parecesse que a taça já estava a caminho de um lado.

No entanto, os Internacionais exibiram uma impressionante reviravolta, entregando um desempenho estelar para igualar o placar.

A reviravolta começou logo no primeiro jogo do dia, quando Hideki Matsuyama e Sungjae Im derrotaram Patrick Cantlay e Xander Schauffele por 7 e 6, estabelecendo um novo recorde para o jogo mais curto da história do torneio, que havia sido estabelecido em 2011.

O capitão da equipe internacional, Mike Weir, ficou orgulhoso do desempenho de sua equipe após um excepcional Dia 2.

"O golfe é um jogo de nervos e controlar os nervos, mas eu tinha fé nos nossos rapazes", disse Weir aos repórteres após o segundo dia. "Estou tão orgulhoso deles, tão animado com eles. Jogar tão bem ontem e não ganhar nenhum ponto foi decepcionante. Mas ver a sua determinação e eles continuarem, com os capitães e comigo encorajando-os a seguir em frente, não poderia estar mais feliz. Apenas muito orgulhoso deles."

O capitão da equipe dos EUA, Jim Furyk, reconheceu que sua equipe precisava responder da mesma maneira que seus oponentes.

"Disse ontem em algumas entrevistas, eles não têm nada a perder. Eles vão sair atirando. ... A ideia é sair atirando amanhã", disse Furyk aos jornalistas.

"Vamos enfrentar uma torcida barulhenta novamente. É o fim de semana. Podemos esperar a mesma experiência do 1º tee que testemunhamos hoje."

Após o primeiro dia, o astro internacional Tom Kim afirmou que a torcida estava muito quieta. No entanto, pareceu que a torcida também se recuperou após um primeiro dia difícil e Kim creditou os fãs por um segundo dia impressionante.

"Eles foram incríveis hoje. Eles definitivamente trouxeram. Eu pode ter ficado de fora, mas a torcida, eu acho, desempenha um papel significativo", disse Kim após o Dia Dois.

"Eu acredito que a razão pela qual jogamos tão bem hoje foi por causa dos nossos fãs nos apoiando. Eles fornecem ímpeto, eles oferecem energia. A torcida absolutamente desempenhou um papel enorme na nossa vitória hoje."

À medida que avançamos para os dois dias finais, o jogo está aberto e ambas as equipes vão buscar uma vantagem rumo ao desfecho final de domingo.

"Sabemos que ainda há muito golfe para ser jogado. Jogamos excelentemente ontem e eles jogaram bem hoje. Agora estamos de volta ao ponto de partida, empatados", disse o jogador dos EUA, Tony Finau, aos repórteres.

"Então é uma batalha, e tenho fé nos meus 11 rapazes em uma batalha nos próximos três rodadas."

O veterano internacional Adam Scott fez uma declaração semelhante, afirmando que sua equipe deve estar no seu melhor para manter seu momento.

"Vamos ter que estar no ponto, ficar focados e manter nossos espíritos altos porque aquela equipe não é brincadeira. Vamos ter que lutar muito duro se quisermos estar na mistura no domingo à tarde."

