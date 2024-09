Os Estados Unidos reivindicam a posição de liderança no treinamento antes da Copa do Mundo de 2026

Mauricio Pochettino, anteriormente do Chelsea, agora está à frente da equipe de futebol dos EUA como técnico nacional, se preparando para a Copa do Mundo de 2026, que o país sediará junto com o México e o Canadá. Atualmente, a equipe, liderada pelo ex-jogador do BVB Pulisic, enfrenta um desafio, tendo perdido quatro jogos seguidos sem vencer. Há uma expectativa crescente e altas expectativas dos torcedores.

Após a nomeação de Pochettino, a equipe dos EUA empatou em 1:1 contra a Nova Zelândia em um jogo amistoso. O técnico interino Mikey Varas comandava a USMNT então. O profissional de 25 anos da AC Milan, Christian Pulisic, abriu o placar para os EUA, mas Ben Waine, do Mansfield Town, empatou tarde no jogo para os azarões. Após o jogo, Pulisic expressou sua decepção, mas mantém a esperança para dias melhores.

A Federação de Futebol dos EUA apresentou Pochettino como sucessor de Gregg Berhalter apenas 30 minutos antes do início do jogo. Os EUA haviam perdido para o Canadá por 1:2 alguns dias antes. Agora, cabe a Pochettino liderar a equipe para vitórias em seus próximos jogos contra Panamá e México em outubro, e, em última instância, até a Copa do Mundo de 2026. Mikey Varas expressou sua empolgação com a mudança, elogiando a habilidade e o talento de Pochettino.

Conquistas passadas de Pochettino

Matt Crocker, diretor esportivo dos EUA, está otimista com a nomeação de Pochettino. Crocker disse que Pochettino é um vencedor comprovado com um histórico impressionante. Ele acredita que Pochettino tem a capacidade de deslanchar o potencial completo da talentosa equipe dos EUA.

Pochettino já trabalhou com alguns dos melhores jogadores do mundo, como Harry Kane, liderando os anos de sucesso do Tottenham no final da década passada e chegando à final da Liga dos Campeões de 2019. No PSG, ele guiou a equipe a vencer a taça e a liga com estrelas como Lionel Messi e Neymar a bordo.

Pochettino se tornará o técnico nacional mais bem pago da história dos EUA, ganhando um salário anual de cerca de seis milhões de dólares. Outros candidatos de alto perfil, como o lendário treinador alemão Jürgen Klopp e Pellegrino Matarazzo do Hoffenheim, também foram considerados. Pulisic e o ex-jogador do Schalke Weston McKennie são duas figuras proeminentes na equipe dos EUA.

Após garantir a posição, Pochettino anunciou seus planos de integrar técnicas de futebol que aprendeu em seu tempo em clubes europeus de ponta nas sessões de treinamento da equipe nacional dos EUA. Apesar das lutas atuais, Pulisic expressou sua crença de que trabalhar sob Pochettino melhoraria significativamente seu desempenho em campo.

