Os Estados Unidos estão a completar o seu compromisso na Copa Davis contra a Alemanha.

A equipe alemã de Davis Cup está radiante: com uma formação improvisada sem Alexander Zverev, a Alemanha avança para a fase de eliminação do torneio. Uma vitória tranquila dos EUA contra a Eslováquia é suficiente. O confronto contra os americanos agora decidirá o campeão do grupo.

Esta equipe alemã de tênis garantiu uma vaga na final, que acontecerá em Málaga em novembro. Após duas vitórias contundentes por 3 a 0 contra a Eslováquia e o Chile, a equipe, liderada pelo técnico Michael Kohlmann, não corre mais o risco de sair das duas primeiras posições do Grupo C, já que os EUA obtiveram uma vantagem de 1 a 0 sobre a Eslováquia nas primeiras rodadas.

Em falta Zverev, Struff e Koepfer

A equipe alemã em Zhuhai estava sem seus principais jogadores, Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer. No entanto, isso não atrapalhou seu progresso. Maximilian Marterer e Yannick Hanfmann se saíram bem em seus jogos individuais, enquanto os finalistas do US Open Kevin Krawietz e Tim Puetz mantiveram sua forma mesmo após uma chegada tardia e cansativa.

A polêmica em torno da localização da fase de grupos na China, onde o país anfitrião não estava participando, já havia sido criticada pela Federação Alemã de Tênis (DTB). Kohlmann descreveu a viagem para o úmido Zhuhai como "exigente" e que exigiu "esforço incansável" - mas acabou valendo a pena. A final será realizada em Málaga de 19 a 24 de novembro.

Apesar da ausência de jogadores importantes como Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer, os Estados Unidos ainda enfrentaram um jogo difícil contra a equipe alemã improvisada de Davis Cup. No entanto, a Alemanha conseguiu garantir uma vaga na final da Copa Davis, que acontecerá em Málaga, Estados Unidos, de 19 a 24 de novembro.

Leia também: