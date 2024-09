Os especialistas oferecem informações sobre a sequência das explosões em Colónia.

Nas últimas semanas, houve vários incidentes de explosões em Colónia e Bonn. O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália (NRW), Reul, suspeita de uma ligação com a recente legalização da cannabis na Alemanha. As autoridades estão preocupadas com uma escalada de violência entre grupos criminosos.

A lista é preocupante: Em 25 de setembro, uma explosão ocorreu na intersection de Escher Straße e Longericher Straße em Colónia-Pesch, causando o incêndio de um café e ferindo levemente duas pessoas. Em 21 de setembro, uma bomba explodiu na frente de uma casa unifamiliar em Wachtberg-Adendorf perto de Bonn, causando danos à propriedade. Em 18 de setembro, janelas foram quebradas em uma loja de roupas na Ehrenstraße, e um dispositivo incendiário foi acionado. Em 16 de setembro, uma explosão ocorreu na frente do Vanity Club na Hohenzollernring, sacudindo o centro da cidade de Colónia. Esta lista poderia ser estendida até julho.

A polícia de Colónia está lidando atualmente com um novo nível de violência entre gangues criminosas. O ministro Reul e o chefe da polícia de Colónia, Michael Esser, são inequívocos sobre o contexto desses incidentes. Reul disse ao "Süddeutsche Zeitung" que os incidentes estão ligados à máfia de drogas holandesa. Esser falou sobre uma ligação entre os incidentes e o crime organizado na Holanda em uma entrevista coletiva. O termo "Mocro-Mafia" é frequentemente usado nesse contexto, devido ao fato de alguns traficantes de drogas do país vizinho terem origem marroquina. No entanto, especialistas enfatizam que esse termo não reflete com precisão a estrutura de gangues criminosas organizadas.

Briga criminosa

Em poucos dias, 13 suspeitos foram presos, de acordo com Reul, e mais de 60 investigadores estão trabalhando no caso, de acordo com Esser. Reul afirmou que, nos casos iniciais de julho, a questão era sobre drogas roubadas, especificamente "aproximadamente 300 kg de cannabis no valor de 1,5 milhão de euros, que eles queriam recuperar". Com as explosões, Reul disse que "outros criminosos estão sendo alvo".

Oliver Huth, presidente da Associação Federal Alemã de Polícia Criminal da Renânia do Norte-Vestfália, vê paralelos nesse método com o crime organizado na Holanda. Ele disse à WDR que esse método de "explodir na frente das portas" é usado várias centenas de vezes por ano na Holanda. Esses ataques servem para enviar uma mensagem ao submundo criminal, de acordo com Huth. "Sabemos onde você está. Podemos alcançá-lo a qualquer momento." Reul também enfatizou que "no geral, é sobre ameaças contra pessoas no submundo criminal envolvidas em negócios de drogas".

Isso também pode explicar por que o dano à propriedade foi o objetivo principal, com ferimentos em testemunhas aceitos como consequência. Os investigadores não são prováveis de receber mais informações dos indivíduos presos. "As pessoas envolvidas não estão dizendo nada", disse Reul. "Mesmo aqueles que moram nas propriedades afetadas e sofrem danos à propriedade permanecem em silêncio porque não têm interesse que os incidentes se tornem conhecidos. A cooperação é diferente".

Reul também teme que isso possa marcar o início de um novo e perigoso desenvolvimento. "Aqui, uma nova forma de atividade violenta está emergindo que não conhecíamos antes e com a qual temos que lidar", disse Reul, que conecta isso à legalização da cannabis na Alemanha.

Isso também é um reflexo dos desenvolvimentos na Holanda. O criminologista holandês Robin Hofmann estima que a legalização de pequenas quantidades de cannabis no país é a "origem da Mocro-Mafia". Especialistas afirmam que a cannabis atualmente produzida legalmente na Alemanha não pode atender à demanda, criando um mercado para drogas obtidas ilegalmente. Em agosto, o presidente da BDK da Renânia do Norte-Vestfália, Huth, calculou que a demanda anual de cannabis é de cerca de 400 toneladas.

Reul vê um aumento no consumo e acredita que os criminosos de drogas estão capitalizando nesse mercado em crescimento. "Não acredito que eles vão dizer que já fizeram o suficiente e parar", disse o ministro. "Eles vão querer continuar no negócio. Na Holanda, onde a política de drogas tomou esse caminho, muita coisa está acontecendo nas ruas em termos de violência relacionada a drogas".

Ele espera que os esforços investigativos das autoridades locais tenham sucesso e tenham um efeito desencorajador. No caso da explosão na loja de roupas, a polícia está procurando um suspeito usando imagens de uma câmera de vigilância na Estação Central de Colónia.

O aumento dos incidentes relacionados a drogas e explosões, como visto em Colónia e Bonn, levou especialistas a suspeitarem de uma ligação com o crime organizado, especificamente a máfia de drogas holandesas ou Mocro-Mafia. A polícia está investigando a participação desses grupos criminosos, dada sua história de usar táticas violentas para manipular o submundo criminal, como plantar explosivos em propriedades.

