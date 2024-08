- Os esforços desenfreados de uma jovem de 22 anos impulsionam o basquete feminino para a esfera pública

Imagine uma jogadora de futebol feminino se tornando a atração principal dos jogos da sua equipe, fazendo com que os estádios esgotem e atraindo mais telespectadores do que as equipes masculinas. Em apenas quatro meses, ela está quebrando recordes, ganhando milhões e chamando a atenção na Bundesliga, assim como está acontecendo com Caitlin Clark na liga feminina de basquete dos EUA, a WNBA. Conhecida por suas habilidades impressionantes, comentários ousados e jogo confiante, ela é uma figura divisiva – amada por alguns, odiada por outros.

Antes de sua estreia na WNBA em maio, Clark já era um nome conhecido. Destaques de suas impressionantes apresentações, incríveis arremessos de três pontos e declarações ousadas estavam fazendo onda nas redes sociais durante seus jogos universitários, aumentando a presença.

O Fenômeno Caitlin Clark

Enquanto o basquete feminino já era popular nos EUA, especialmente no ensino superior, Clark foi a primeira a atrair multidões para sua equipe, os Iowa Hawkeyes. Os ingressos para seus jogos estavam sendo negociados ilegalmente no mercado negro. Seu último jogo universitário, contra os South Carolina Gamecocks, foi assistido por um recorde de 18,9 milhões de espectadores em abril – mais do que o popular jogo final masculino. Os meios de comunicação batizaram isso de "Fenômeno Caitlin Clark".

No entanto, a causa exata desse fenômeno é tema de debate. Clark é, sem dúvida, uma jogadora de basquete talentosa, capaz de fazer passes precisos, recuperar a bola e marcar de longa distância. Ela até quebrou o recorde de mais arremessos de três pontos em uma única temporada no ensino superior, uma proeza alcançada por estrelas da NBA como Steph Curry.

O Apelo Único de Clark

Mas há mais do que apenas suas habilidades. Como uma das poucas mulheres brancas e heterossexuais na WNBA, que é predominantemente composta por mulheres negras com uma alta porcentagem de lésbicas, Clark atrai um público diferente. O jornalista esportivo Clay Travis explica: "Acho que a maioria do novo público vem de famílias brancas bem educadas com filhas. Ela parece e age como o que essas famílias gostariam para suas filhas".

No entanto, nem todos estão felizes com o sucesso de Clark. Alguns jogadores relatam vê-la como uma rival, com faltas duras contra ela sendo discutidas como uma forma de rejeição. No entanto, o especialista Bob Costas argumenta que isso não necessariamente é o caso. "Alica Thomas apenas agarrou Angel Reese pelo pescoço e a jogou no chão", disse ele. "Mas ninguém está falando sobre isso – porque aconteceu entre duas jogadoras negras.simplesmente não há tanto história a ser feita a partir disso".

Duas Estrelas em Ascensão – Uma Supernova

Essa observação é significativa porque outra estrela em ascensão, Angel Reese, também tem uma história de sucesso semelhante. A mulher negra liderou sua equipe universitária para vitórias na temporada passada e agora é uma das novas grandes esperanças da WNBA. Mas enquanto o hype de Clark é inegável, o de Reese é uma fração disso.

Apesar de sua condição de estreante, tanto Clark quanto Reese quebraram recordes em seus primeiros meses na WNBA. Clark se tornou a primeira estreante da história da liga a alcançar um triplo-duplo – double-digit figures em três dos cinco valores de jogo mais importantes. Esta proeza só foi alcançada 37 vezes na WNBA. Reese também estabeleceu um recorde ao alcançar um double-double em 15 jogos consecutivos, a maior sequência da história da liga.

No entanto, a preferência dos fãs é clara: enquanto a média de presença para a equipe da WNBA de Clark, as Indiana Fevers, quase quadruplicou nesta temporada, a equipe de Reese, Chicago Sky, viu apenas um aumento de 15% no número de novos espectadores.

Financeiramente, Clark claramente se destaca. Ela garantiu contratos de patrocínio com Nike e State Farm durante a faculdade, potencialmente ganhando até US$ 10 milhões por ano. Isso a tornou a jogadora com o maior salário na WNBA no primeiro dia, com um salário de apenas US$ 75.000 – a maioria dos jogadores recebe pequenos contratos de patrocínio mesmo após anos de serviço.

Mas LeBron James alerta contra a inveja. "Não torça isso", disse ele em seu podcast "Mind the Game". "Caitlin Clark é a razão pela qual coisas incríveis estão acontecendo na WNBA agora", disse ele, destacando o impacto positivo do interesse repentino e maciço na liga há muito esquecida. Com o interesse aumentado, a liga se torna mais atraente para os anunciantes, o que também deve beneficiar outras equipes.

Para Clark, James tem alguns conselhos: "Ela não deveria se deixar levar por isso e apenas se divertir", disse ele. "Eu já passei por esse mesmo caminho. Espero que ela esmague".

