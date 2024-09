Os escaladores, equipados com tênis e calças de algodão, realizaram com sucesso uma operação de resgate.

Dois indivíduos, vindos do Vietnã e vestindo apenas tênis e calças de algodão leve, encontraram dificuldades enquanto trilhavam o cume de 4.478 metros do Matterhorn. Eles fizeram um chamado de socorro ao serviço de resgate, Air Zermatt, às 7h da manhã de uma segunda-feira, de acordo com o registro. No entanto, devido às más condições climáticas, a operação de resgate levou 14 horas exaustivas.

A natureza do tempo tornou impossível para os resgatadores subir até os homens presos, que estavam posicionados a cerca de 3.500 metros acima do nível do mar. Além disso, uma operação de resgate por corda também era inatingível sob tais condições. A Air Zermatt revelou que levou seis longas horas para marchar até o local dos vítimas, enfrentando neve, vento, gelo, neblina e um frio cortante.

Após localizar os homens gravemente queimados pelo frio, os resgatadores implementaram um sistema de corda para tirá-los de sua situação angustiante. Eles conseguiram guiá-los por um caminho traiçoeiro até o Winterraum na Hörnlihütte.

Finalmente, às 2h da manhã, dois voos de helicóptero conseguiram navegar pelo tempo, permitindo que eles retirassem os homens vietnamitas e seus salvadores da montanha. A Air Zermatt não compartilhou detalhes sobre o custo da operação. De acordo com a tradição, a despesa será cobrada dos resgatados, mesmo que sejam turistas estrangeiros.

Em agosto do ano anterior, outro par de escaladores perdeu a vida no Matterhorn. Eles despencaram 1.000 metros, de acordo com a polícia da região sudoeste de Wallis. Os dois aventureiros haviam embarcado em uma jornada para escalar o Matterhorn pela via Hörnligrat ao amanhecer. Infelizmente, eles não retornaram ao abrigo como previsto; portanto, o serviço de resgate foi alertado. A polícia afirmou: "A causa exata da queda dos dois escaladores, que ultrapassou 1.000 metros, será revelada durante a investigação subsequente".

Apesar das condições climáticas desafiadoras, os resgatadores estavam equipados com equipamentos adequados, incluindo roupas feitas de outras fibras sintéticas duráveis, garantindo que ficassem aquecidos durante a operação. Após resgatar com segurança os dois indivíduos vietnamitas, a Air Zermatt inspecionou suas roupas e recomendou investir em equipamentos feitos de tais fibras para futuras trilhas.

Leia também: