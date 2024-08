- Os equipamentos de fabricação de roupa interior provocam desconforto entre os comerciantes e provocam uma competição agressiva de licitações.

Petra Voigt e Johannes Mehl trouxeram algo único para "Bares für Rares": uma máquina de vender meias dos anos 60, ainda não usada. O duo de Hilchenbach, perto de Siegen, herdou-a dos pais, proprietários de uma empresa de tecidos, que passaram o negócio de família por três gerações.

Detlev Kümmel fica impressionado com o objeto e o chama de "conjunto completo": a máquina, as chaves, os manuais de instalação e operação, e um folheto informativo - tudo incluído. Kümmel demonstra como a máquina funciona e conclui, "Foi uma verdadeira atração visual". Kümmel identifica o fabricante como Helios-Automaten de Baden-Baden. Johannes Mehl explica que a máquina está em perfeitas condições devido ao fato de nunca ter sido usada e ter passado décadas no porão.

"Bares für Rares": Os comerciantes ficam loucos

Petra e Johannes pretendem vender seu antigo objeto de arte por 750 euros, com o qual Detlev Kümmel concorda, avaliando-o entre 600 e 800 euros. Mas a excitação não para por aí. Assim que a máquina de meias é revelada na sala dos comerciantes, a agitação é palpável. "Finalmente!", exclama Markus Wildhagen, "Estive esperando por isso há anos". Uma multidão rapidamente se gather em torno do dispositivo e todos brincam com ele.

"Você está deixando todos nós, homens, felizes", diz Wildhagen a Petra e Johannes ao entrarem na sala dos comerciantes. Susanne Steiger o corrige, dizendo "Você também está me deixando feliz", e Esther Ollick também demonstra interesse.

Jan Čížek starts the auction at 100 euros. Mas o preço sobe rapidamente. Todos os cinco comerciantes competem no leilão, ultrapassando o valor estimado. Até mesmo atingindo a casa dos quatro dígitos: a máquina de meias é vendida por 1600 euros, com Markus Wildhagen comprando-a por esse valor.

"Insano", comentam Petra e Johannes depois, radiantes de alegria com a venda. "Isso realmente muda seu humor".

