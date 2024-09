Os eleitores decidem sobre a incorporação da MSC nas operações portuárias da HHLA.

Com a maioria de dois terços, SPD e Verdes em Hamburgo permitem que a MSC, a maior empresa de navegação do mundo, entre na HHLA como operadora de portos. Eles buscam estabilidade no manuseio de carga. Sindicatos de trabalhadores condenam fortemente o acordo, chamando-o de "erro histórico".

O Parlamento de Hamburgo aprovou a parceria controversa entre a maior empresa de navegação do mundo, a MSC, e a corporação local de logística portuária, a HHLA. A coalizão SPD e Verdes contornou a oposição intensa na votação final de aprovação, com 72 a favor contra 33 contra. Isso reflete a maioria de dois terços da coalizão no parlamento.

Inicialmente, a decisão foi agendada para a sessão antes das férias de verão, mas foi adiada pelos oponentes. No entanto, antes da implementação, a Comissão Europeia ainda precisa aprovar o acordo.

O governo social-democrata e verde de Hamburgo tem como objetivo atrair a MSC para impulsionar a Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) e o manuseio de contentores, adquirindo uma participação de 50,1% e deixando a MSC com as restantes 49,9%. A cidade possuía anteriormente cerca de 70%, com o resto distribuído por vários acionistas.

Em troca, a MSC propõe aumentar o volume de carga nos terminais da HHLA para um milhão de TEUs (unidades equivalentes a vinte pés) anualmente até 2031 - quase dobrando as figuras atuais. Além disso, a MSC também planeja estabelecer uma nova sede alemã em Hamburgo e investir 450 milhões de euros no capital da HHLA com a ajuda da cidade.

No entanto, o sindicato Verdi e os funcionários do porto se opõem veementemente ao acordo, frequentemente protestando nas ruas. De acordo com o Verdi, os empregos na HHLA e em outros negócios portuários relacionados, desde as operações portuárias gerais até as operações de amarração, podem estar em risco. Além disso, a MSC adquiriria extensos poderes de veto através do acordo. Além disso, especialistas haviam alertado contra o acordo em sessões de especialistas, rotulando-o como um "erro histórico".

