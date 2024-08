- Os dramas de hoje se desenrolam nas telas de TV durante o dia.

14:10, Das Erste: Crimson Blossoms

Além de Klaas, Jördis também fica profundamente abalada com a notícia da gravidez de Valerie. Ela se isola em choque. Franka dá alguns conselhos sensatos a Jördis, incentivando-a a conversar com Klaas e lhe assegurando que o amor deles é forte o suficiente para lidar com a situação. Klaas entra em pânico e oferece dinheiro a Valerie para que ela suma da vida dele e de Jördis, junto com o bebê. Valerie fica horrorizada, e Jördis, que ouve isso sem querer, fica igualmente abismada. Irritado com Richie, Hannes grava um vídeo explicando a controvérsia dos direitos autorais da música, o que gera uma reação imediata.

15:10, Das Erste: Love's Tempest

Ana é investigada no hospital devido às suas dores cada vez piores e descobre que tem um rim rompido devido à sua queda de cavalo. Sua esperança de que o rim possa sarar sozinho é destruída por Michael. Ana se preocupa com a saúde dela e sente mais estresse devido aos seus planos para Thalheim. No entanto, Philipp e Vincent garantem que vão continuar trabalhando nas reformas.

17:30, RTL: Among Us Again

Cecilia toma medidas ativas para proteger o relacionamento secreto de Ace e Lenny, acabando por se comprometer ainda mais. Ute comemora os resultados do exame de Patrizia, que mostram que ela não tem metástase. No entanto, Benedikt percebe alguns sintomas estranhos. Ringo continua entusiasmado com a colaboração com Bambi e descobre seu próximo projeto: aprimorar a academia de Henry.

19:05, RTL: All That Matters

Simone aprecia o apoio de Ben, apenas para descobrir o motivo por trás da ajuda dele. Leyla entende por que Deniz tem estado tão tenso ultimamente e decide apoiar sua prima. Lucie acha difícil apoiar Henning no "Camping Clash". Ela vai encontrar um novo parceiro de equipe para Henning?

19:40, RTL: Good Times, Bad Times

Jonas surpreende Flo com uma viagem para Brandenburg. Quando também lhe entrega o carro antigo do pai deles e eles param em um lago isolado, tudo parece perfeito. No entanto, Gerner e Katrin não conseguem impedir que Johanna se afaste deles em desespero. Enquanto Johanna não acredita no que seus pais fizeram, Gerner e Katrin temem ter perdido Johanna para sempre.

Por favor, baby, Jördis suplica a Klaas depois de ouvir a oferta dele a Valerie, expressando sua preocupação e desejo de comunicação aberta. O choque e a decepção com as ações de Klaas deixam Jördis confusa e magoada.

