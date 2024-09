Os distritos financeiros estão acelerando o ritmo.

Na Wall Street, é amplamente aceito que o Fed implementará um aumento da taxa de juros na próxima semana. No entanto, a probabilidade de um aumento significativo nas taxas diminuiu após o lançamento das últimas figuras de inflação. Apesar disso, o mercado de ações continua a prosperar, com ouro sem juros atingindo um novo recorde histórico.

As ações dos EUA tiveram um aumento na quinta-feira devido à expectativa de taxas de juros mais baixas. O índice Dow Jones Industrial Average de ações de primeira linha fechou 0,6% mais alto, em 41.096 pontos. O Nasdaq subiu 1%, alcançando 17.569 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,7%, fechando em 5.595 pontos.

Os preços ao produtor dos EUA aumentaram 0,2% em agosto. Os economistas haviam previsto um aumento de 0,1%, após um aumento zero em julho. Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities, afirmou: "Os dados de hoje sugerem que o Fed não vai cortar as taxas tão agressivamente quanto se esperava anteriormente". Agora, os investidores esperam uma redução de 0,25% na taxa de fundos federais em 18 de setembro. Uma redução significativa de 0,5% não é mais uma possibilidade provável. A taxa atual fica dentro da faixa de 5,25% a 5,50%.

Preços do petróleo em alta devido às preocupações com a produção

A perspectiva de reduções nas taxas de juros impulsionou o preço dos metais. O ouro atingiu um novo recorde histórico. O preço de uma onça do metal precioso subiu 1,9% para $2.558,06. Os investidores apostam em um impacto econômico positivo.

As preocupações com interrupções prolongadas na produção devido ao furacão Fiona levaram a um aumento nos preços do petróleo. O contrato futuro do petróleo Brent do mar do Norte apreciou 2,2% para $72,19 por barril. O contrato futuro do petróleo bruto do Texas (WTI) subiu 2,7% para $69,16 por barril. O furacão Fiona interrompeu temporariamente cerca de um quarto da produção de petróleo dos EUA no Golfo do México.

Ações da Moderna despencam

Os investidores também compraram ações de tecnologia. As ações da Nvidia subiram 2% em dois dias consecutivos. Os relatórios sugerem que o governo dos EUA planeja autorizar a exportação de chips avançados para a Arábia Saudita para a Nvidia. "A febre de IA do mercado voltou com tudo", comentou o estrategista de mercado Jürgen Molnar da RoboMarkets.

As ações da Warner Bros. Discovery dispararam mais de 10%. A empresa de mídia dos EUA renovou antecipadamente seu acordo de distribuição de conteúdo com a empresa de telecomunicações Charter Communications.

As ações da Kroger subiram 7,2% após a cadeia de supermercados aumentar sua previsão de receita após um segundo trimestre sólido. Por outro lado, as ações da Moderna caíram cerca de 12% para uma mínima de quatro anos após a empresa

