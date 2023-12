Os Detroit Pistons perdem no prolongamento com os Boston Celtics e igualam o recorde da NBA com 28 derrotas consecutivas

Nos últimos dois meses, os Pistons têm estado numa série inigualável de fracassos numa só época e, na terça-feira, estabeleceram o recorde da NBA para o maior número de derrotas consecutivas numa época, com 27.

Com esta última derrota, o Detroit igualou o recorde da NBA de derrotas consecutivas em 28 jogos, uma marca alcançada pelos Philadelphia 76ers desde o final da época 2014-2015 até ao início do ano seguinte.

Os Celtics entraram no jogo com o melhor registo da NBA, com 23-6, enquanto os Pistons entraram com o pior registo da NBA, com 2-28.

Apesar do desnível, os Pistons foram para o intervalo a ganhar por 66-47, mas a equipa de Boston voltou a empatar o jogo, vencendo a equipa de Detroit por 35-16 no terceiro período, perante a multidão no TD Garden, em Boston.

No quarto período, as duas equipas trocaram de liderança durante todo o jogo, até que Boston conseguiu uma vantagem de 106-100 a menos de dois minutos do fim. O Detroit respondeu com seis pontos consecutivos de Jaden Ivey para empatar o jogo.

Com as duas equipas empatadas a 108-108, a superestrela dos Celtics, Jayson Tatum, teve a oportunidade de ganhar o jogo na campainha, mas falhou o lançamento de meia distância que levou o jogo para o prolongamento.

No prolongamento, o guarda-redes de Boston, Derrick White, marcou 10 pontos e ajudou os Celtics a vencerem o jogo.

A última vitória dos Pistons foi a 28 de outubro, quando derrotaram os Chicago Bulls.

O Cleveland Cavaliers de 2010-2011 e o Philadelphia 76ers de 2013-2014 partilhavam a marca anterior de 26 jogos perdidos numa só época.

Os Pistons terão a próxima oportunidade de bater o recorde da NBA ou de acabar com a série de derrotas quando jogarem contra os Toronto Raptors no sábado, em Detroit.

A série de derrotas é uma desilusão brutal para uma equipa que tentou reconstruir-se através da juventude nas últimas épocas com grandes escolhas - incluindo o defesa Cade Cunningham com a primeira escolha geral em 2021, e Ausar Thompson com a quinta escolha este ano - e atraindo o treinador Monty Williams para o clube este ano com um contrato pesado.

Jason Hanna, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

