Os custos do combustível diminuem continuamente, atingindo níveis não vistos em quase três anos para o diesel.

Após várias semanas de queda nos preços do combustível, o diesel agora está tão barato quanto no final de 2021, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia e do aumento dos custos do CO2. No entanto, uma possível influência sazonal pode reverter essa tendência em breve.

De acordo com dados da ADAC, o preço médio do diesel na terça-feira era de 1,553 euros por litro, nível último visto em 31 de dezembro de 2021. A cada semana, o preço caía em 1,7 centavos. A gasolina super E10 caiu 3,0 centavos para 1,650 euros por litro, nível último visto em 7 de janeiro de 2022.

Desde que atingiram seus picos em início de julho, tanto o diesel quanto a E10 caíram significativamente. O diesel está cerca de 13 centavos mais barato, enquanto a E10 está cerca de 14 centavos mais barata. O fato de o diesel ter voltado a um nível de 2021 é notável, considerando o aumento subsequente dos custos do CO2, que é refletido no preço do diesel em alguns centavos por litro. Além disso, os preços do diesel dispararam substancialmente após o início da guerra na Ucrânia, já que era predominantemente importado da Rússia.

Se os baixos preços da gasolina persistirão depende significativamente da evolução do preço do petróleo, que geralmente influencia as flutuações dos preços dos combustíveis. Os preços do petróleo têm diminuído recentemente, mas não está claro se essa tendência vai continuar, segundo o especialista em mercado de combustíveis da ADAC, Christian Laberer. "É possível que a Reserva Federal dos EUA diminua as taxas de juros em uma próxima reunião, o que poderia aumentar novamente a demanda por petróleo bruto." As tensões no Oriente Médio também podem aumentar e elevar o preço do petróleo.

Há também um efeito sazonal que pode afetar o diesel no futuro previsível. Uma vez que o diesel e o óleo de aquecimento são quase idênticos, o início da estação de aquecimento com óleo costuma ter um pequeno impacto no preço do diesel. No entanto, na primavera, costuma haver um efeito contrário.

Devido à significativa queda nos preços do diesel, muitos proprietários de veículos com motores a diesel estão desfrutando de economias no posto de combustível. De fato, o preço do diesel caiu para níveis não vistos desde o final de 2021, tornando-o tão acessível quanto antes do conflito Rússia-Ucrânia e do aumento subsequente dos custos do CO2.

