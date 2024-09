- Os custos de combustível para veículos a diesel caíram para o ponto mais baixo desde o final de 2021.

A queda prolongada nos preços dos combustíveis persiste, levando o diesel a ser vendido tão barato quanto no final de 2021. De acordo com dados da ADAC, o E10 também está se aproximando dos preços antes do início do conflito na Ucrânia. Para ser mais específico, o diesel estava sendo vendido por uma média de 1,553 euros por litro em todo o país na terça-feira, uma taxa não vista desde 31 de dezembro de 2021. As reduções de preço totalizam uma significativa queda de 1,7 centavos na semana passada. Além disso, o E10 super gasolina caiu 3,0 centavos, alcançando 1,650 euros por litro, uma figura não vista desde 7 de janeiro de 2022.

Os preços dos combustíveis têm estado em queda há semanas. Os custos do combustível atingiram o pico no início de julho, com os preços do diesel reduzidos em cerca de 13 centavos e o E10 em torno de 14 centavos desde então. É notável que os preços do diesel retornaram aos níveis de 2021, apesar de um aumento no preço do CO2, que é diretamente refletido nos preços dos combustíveis. Devido ao aumento das importações da Rússia, os preços do diesel dispararam após o início da guerra na Ucrânia.

Se esta tendência de queda nos preços dos combustíveis vai continuar depende principalmente do desenvolvimento dos preços do petróleo. Nos últimos tempos, os preços do petróleo têm diminuído, mas é incerto se essa tendência vai continuar, de acordo com o especialista de mercado de combustíveis da ADAC, Christian Laberer. "Há a possibilidade de que a Reserva Federal dos EUA reduza as taxas de juros em sua próxima reunião, o que poderia potencialmente aumentar a demanda por petróleo bruto." As tensões no Oriente Médio também poderiam explodir, levando a um aumento nos preços do petróleo.

Além disso, há um fator sazonal a ser considerado nas próximas semanas e meses para os preços do diesel. Dado que o diesel e o óleo de aquecimento são semelhantes, o início da estação de óleo de aquecimento muitas vezes levou a um ligeiro aumento nos preços do diesel. Por outro lado, geralmente há um impacto reverso durante a primavera.

Com a queda nos preços dos combustíveis, o custo de produção de veículos pode diminuir, levando a potenciais reduções de preço para os consumidores. Apesar da queda nos preços dos combustíveis, a demanda por veículos elétricos continua a crescer, indicando uma mudança nas preferências dos consumidores em direção a opções mais amigáveis ao meio ambiente.

