- Os custos da manteiga podem aumentar ainda mais.

Recentemente, o custo da manteiga tem registrado um aumento significativo, o que pode significar que os consumidores terão de recorrer aos seus poupanças mais cedo do que o habitual. Isto foi validado por associações da indústria à agência noticiosa alemã. De acordo com o diretor-geral da Associação da Indústria Láctea, Björn Börgermann, "Estamos a testemunhar preços de manteiga em bloco anormalmente elevados nas cotações oficiais, uma situação que nunca tínhamos visto antes."

Ele atribuiu este aumento a volumes de leite menores fornecidos pelos agricultores e uma diminuição da percentagem de gordura no leite cru. Devido à alta demanda por outros produtos lácteos como queijo, havia menos gordura disponível para a produção de manteiga. Além disso, foi importada consideravelmente menos manteiga. Esta tendência foi relatada anteriormente pelo "Lebensmittel Zeitung".

Nos últimos meses, os preços da manteiga registaram um aumento notável. Em julho, custou aproximadamente 21% mais do que no ano anterior. Quando e quanto os consumidores pagarão permanece incerto, de acordo com Börgermann. "O preço é determinado pela oferta e pela demanda, e o preço de retalho é finalmente fixado pelo comércio alimentar." O setor do retalho relutou em comentar potenciais aumentos de preços. Philipp Hennerkes, diretor-geral da Associação Federal do Comércio Alimentar Alemão (BVLH), afirmou que a escassez de matérias-primas que determinam o valor afeta os cálculos na produção e distribuição.

Aldi Nord, Lidl e Rewe recusaram-se a comentar o desenvolvimento dos preços.

"Os preços sempre flutuaram"

A Associação Federal dos Agricultores Alemães de Laticínios (BDM) informou que os preços ao atacado da manteiga em bloco já ultrapassaram o recorde de 2022 de 7,95 euros por quilograma. De acordo com Hans Foldenauer, porta-voz da BDM, à medida que a época festiva termina, também o farão os preços da manteiga embalada. Estas figuras referem-se aos preços pagos pelas empresas comerciais. Os consumidores podem esperar aumentos de preços dos produtores, que serão posteriormente repassados para eles.

Não há indicação de um fim para este aumento de preços na indústria láctea, de acordo com Börgermann. O volume de leite é esperado que diminua ainda mais por algumas semanas, de acordo com a tendência anual típica. No entanto, ele enfatizou, "Os preços sempre flutuaram."

Atualmente, um pacote de 250 gramas de manteiga de marca alemã custa 1,99 euros, de acordo com dados do portal de comparação de preços Smhaggle. Os preços da manteiga têm histórico de volatilidade significativa. Em 2022, chegaram a preços acima de 2,50 euros e desceram até aos 1,39 euros por pacote em 2023. De acordo com a Office Federal de Estatística, os consumidores pagaram 39% mais pela manteiga em julho de 2024 em comparação com 2020.

O número de vacas leiteiras e explorações leiteiras na Alemanha tem vindo a diminuir há anos. Em 2023, ainda havia cerca de 3,7 milhões de animais e cerca de 50.600 explorações.

As associações da indústria confirmaram o aumento dos preços da manteiga à agência noticiosa alemã, alinhando com as observações feitas pela Associação da Indústria Láctea. Devido à menor oferta de leite e à diminuição da percentagem de gordura no leite cru, os preços da manteiga em bloco dispararam, como relatou a agência noticiosa alemã.

