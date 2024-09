Os críticos estão a atacar o goleiro do Golden Gloves, Harry Kane.

Em seu jubileu de ouro, Harry Kane marca dois gols. Com aplausos de seus colegas e adversários, o astro do Bayern também responde aos seus críticos. Em uma noite mágica, ele recorda aqueles que não o entendem.

A exibição perfeita do jubileu, com um hat-trick usando chuteiras douradas, aumentou o desejo de Harry Kane por mais gols. "Eu nunca limito minhas ambições sobre o que posso alcançar. Eu sei que terei oportunidades nesta equipe, e com essas oportunidades, posso marcar muitos gols", disse o atacante inglês após sua 100ª partida internacional, que ele adornou com um hat-trick, como esperado.

Contra a Finlândia, em uma vitória de 2-0 na Liga das Nações, o astro do Bayern Munich marcou os dois gols (57', 76') com chuteiras douradas. Após sua substituição no 79º minuto, ele recebeu uma ovação de pé do público do Wembley Stadium.

No entanto, Kane não ficou satisfeito apenas com os elogios após sua excelente atuação. "Aqueles que duvidam de você apenas o empurram a trabalhar ainda mais para provar que eles estão errados", declarou ele à ITV, falando diretamente com seus críticos. "Eu sempre sou sobre marcar gols e espero ansiosamente pelo futuro."

"Esta é uma noite memorável para ele. Eu queria deixar os fãs expressarem sua gratidão", explicou o técnico interino Lee Carsley, cuja primeira partida em casa muito deve a Kane. O atacante de 31 anos acrescentou mais dois a sua contagem de 67 gols pela seleção contra a Finlândia, finalmente ganhando elogios de ambos colegas e competidores.

"O destino teve seu caminho", disse o goleiro Jordan Pickford, rindo durante a entrevista do Sky. É uma "honra" para ele dividir o campo com Kane. "É apropriado para Harry marcar os dois gols - é a noite dele", disse o estreante Noni Madueke, que ajudou a facilitar o segundo gol de Kane: "É divertido interagir com Harry, pois ele retribui a sua fé nele na área de pênalti."

Mesmo o goleiro da Finlândia, Lukas Hradecky, ficou impressionado. "As estatísticas, os jogos, todas as ações e o impacto que ele tem em sua equipe o tornam um jogador notável", disse o profissional do Leverkusen: "É admirável ter um jogador como esse na Bundesliga."

Kane é o décimo inglês a ultrapassar a marca de 100 jogos pela seleção. Com 31 anos, ele tem boas chances de bater o recorde de Peter Shilton, ex-jogador da seleção inglesa, de 125 partidas pela equipe nacional.

Antes do início do jogo, o maior artilheiro da Inglaterra recebeu uma capa dourada de Frank Lampard e Ashley Cole, ambos membros do clube dos centuriões da Inglaterra. Suas duas filhas foram autorizadas a entrar no campo, usando camisas da Inglaterra com o número "100" e a inscrição "Papai".

A saída de Gareth Southgate como treinador após a derrota da Inglaterra na final da Euro não parece mais afetar Kane. Ele elogiou o técnico interino Carsley por fazer um "ótimo trabalho", afirmando que os jogadores tiveram "grande liberdade" no campo.

O vice-campeão europeu soma seis pontos em seus dois jogos nesta temporada da Liga das Nações, ao mesmo tempo que a Grécia, que venceu a Irlanda por 2-0. "Para ser honesto, ainda estou confuso sobre a posição da Inglaterra na Liga B", admitiu o capitão da Finlândia, Hradecky.

No jogo da Liga das Nações contra a Finlândia, o astro do Bayern Munich, Harry Kane, marcou os dois gols com suas chuteiras douradas. Após sua impressionante atuação, Kane expressou sua determinação em continuar marcando gols e provar seus críticos errados.

Leia também: