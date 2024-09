Os críticos das organizações empresariais expressam desaprovação para com as conquistas da AfD e da BSW.

Organizações econômicas estão alarmadas após as vitórias do AfD e Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia. "Os resultados das eleições na Saxônia e Turíngia são um sinal de alerta para a economia digital", declarou o presidente da Bitkom, Ralf Wintergerst, mais tarde no dia. "A Alemanha precisa permanecer um país que defende a abertura e a inovação". Esses princípios não estão alinhados com o AfD ou a Alternativa para a Alemanha (AfD). A Alemanha não pode atender à demanda por trabalhadores qualificados sem imigração, como Wintergerst apontou. "Não conseguiremos inaugurar as fábricas de semicondutores planejadas na Saxônia sem trabalhadores qualificados estrangeiros", ele mencionou. "O talento de ponta pode escolher onde trabalhar livremente".

A Associação de Empresários Familiares também compartilhou sua perspectiva. "O resultado das eleições na Turíngia sinaliza um ajuste de contas com a coalizão do semáforo", disse a presidente dos empresários familiares, Marie-Christine Ostermann, após projeções mostrarem o AfD como a maior força lá.

Bitkom Advertiu sobre Política Antiquada

"O economicamente hostil AfD, junto com o enigmático Alternativa para a Alemanha (AfD), desfrutou de consideráveis ganhos nas eleições estaduais da Turíngia", alertou Wintergerst. As projeções para a eleição da Saxônia sugerem que a CDU liderará sobre o AfD. "Para os empresários familiares, a CDU agora tem a responsabilidade de formar um novo governo", declarou Ostermann.

A Associação Bitkom alertou contra política antiquada que visa isolar a Alemanha dos avanços digitais globais e erguer barreiras. Wintergerst descreveu isso como "um grande perigo para a Alemanha digital". Os resultados das eleições deveriam servir como mais do que apenas um alerta para a política, ele argumentou. "Eles deveriam ser um chamado e um impulsionamento para abordar os problemas em suas raízes", disse o presidente da Bitkom. "Precisamos de melhorias tangíveis: nas infraestruturas, empresas, escolas, administrações, segurança interna e externa. Muitas pessoas anseiam por mudança".

"Isso não é bom para a economia"

Enquanto isso, economistas renomados também estão expressando preocupações sobre potenciais consequências econômicas e sociais após os sucessos eleitorais do AfD e Alternativa para a Alemanha (AfD). Principalmente, o AfD representa protecionismo e isolamento da Europa, menos imigração de trabalhadores qualificados e menos abertura e diversidade, disse o presidente do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW), Marcel Fratzscher. Ele acha muito provável que os resultados das eleições levem empresas e trabalhadores qualificados a se mudarem. "Principalmente, jovens, altamente qualificados e altamente motivados indivíduos deixarão os dois estados federais para encontrar mais abertura e apreciação em outro lugar", anunciou o economista. "Isso pode desencadear um aumento no número de falências e empresas saindo".

O Instituto da Economia Alemã (IW Colónia), que compartilha uma posição favorável aos empregadores, também expressou preocupações. "Isso não pode ser bom para a economia, já que precisa de estabilidade política, certeza institucional e diretrizes confiáveis", declarou o diretor do IW, Michael Hüther. Dado que o nível federal pode ter influenciado os resultados das eleições, os desafios também devem ser abordados nesse nível.

"Uma coisa é aparente: mais política social não deterá indivíduos de votar em partidos populistas", disse Hüther. "Em vez disso, precisamos de um estado de investimento ativo para acalmar os medos de declínio e abordar as experiências de desvalorização".

