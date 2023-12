Os corredores de lâminas: A poderosa mística da espada samurai

O general do século XVII, Tokugawa Ieyasu, disse que a icónica lâmina curva era a "alma do samurai", simbolizando a devoção de um guerreiro à sua arte.

Durante mais de 1000 anos, os mestres espadachins japoneses forneceram armas dignas desta sublime responsabilidade, liderando o mundo em termos de artesanato, beleza e mística.

Mais de 100 espadas produzidas durante os primeiros períodos adquiriram agora o estatuto de Tesouro Nacional, reflectindo a afeição por elas e a necessidade urgente de as preservar, impulsionada pela perda de muitas delas durante a Segunda Guerra Mundial e a subsequente ocupação aliada. Mas as "katanas" não protegidas produzidas pelos antigos mestres são muito apreciadas e atraem grandes quantias de apreciadores e coleccionadores no país e no estrangeiro, variando entre alguns milhares de dólares e 418.000 dólares por um clássico do século XIII vendido em leilão.

Para um licenciado canadiano de 22 anos que chegou ao Japão em 1993 como professor de inglês e passou a década seguinte a desenvolver um fascínio pela sua cultura e história, as lâminas representavam uma oportunidade irresistível.

Pela toca do coelho

"Comecei com um sítio Web (em 2006) que vendia artes e ofícios tradicionais, desde bonecas a facas de cozinha", diz Pablo Kuntz. "Imprimi um catálogo para as forças armadas americanas no Japão e todos ficaram loucos com as facas. Alguém disse: "Podes arranjar-me uma espada de samurai?""

Kuntz estava cético quanto ao facto de as novidades caras poderem sustentar um negócio viável, mas, por acaso, um amigo da sua mulher era colecionador de espadas. Kuntz pegou numa mão-cheia e rapidamente percebeu que existia um mercado dedicado a elas - e que estava a cair no seu feitiço.

"Vivi no Japão durante 10 anos e consegui compreender a cultura e a filosofia muito melhor do que nunca através das espadas. Quando comecei a trabalhar com espadas, conheci outras pessoas que partilhavam a minha paixão e a partir daí a coisa cresceu."

"Quando comecei, pensei que um cliente compraria uma peça como recordação do Japão ou uma lembrança, mas rapidamente percebi que não era esse o caso... Os clientes compram facilmente meia dúzia e continuam a colecionar".

O canadiano passou anos a construir uma rede de artesãos, fornecedores e especialistas que se revelou a espinha dorsal do seu negócio, ajudando-o a ultrapassar barreiras culturais e a manter um stock de alta qualidade.

"Não participo nos leilões a que os comerciantes tradicionais vão várias vezes por mês. As pessoas que conheço dizem-me simplesmente "há aqui uma coisa que acho que lhe agradaria" - é basicamente assim que obtenho as minhas fontes. Quando estou no Japão, as pessoas mostram-me muitas coisas."

O toque pessoal

A sua empresa, Unique Japan, vende atualmente 100 espadas por ano a mais de 20 países, da Arábia Saudita à Papua Nova Guiné, o que a torna uma das maiores empresas internacionais, mas Kuntz transmite a abordagem pessoal aos compradores e espera captar a sua imaginação.

"Sou um grande adepto do marketing baseado na educação", afirma. "Tento educar as pessoas sobre espadas com artigos longos e úteis. Quero incentivar as pessoas a irem mais fundo e fazê-las pensar sobre espadas. Um cliente chamou-lhe uma 'compra por impulso de 30 anos', demorou tanto tempo a ter confiança para a fazer.

"Quero trabalhar dentro do seu orçamento e encontrar a peça certa para ele, porque é gratificante saber que algo é único. Eles podem ter toda a informação - quem a fez, onde trabalhou, quem foi o seu sensei (professor). Quanto mais se puder partilhar, mais os clientes gostam. Se olharmos para os pormenores, conseguimos estabelecer uma relação e uma apreciação profunda... Deixe-se levar".

Os clientes típicos são homens de negócios que se identificam com o estilo de vida e os valores do samurai, diz Kuntz.

"Muitas vezes, são pessoas bem-sucedidas que vêem a espada como um símbolo. Vem acompanhada de poder e responsabilidade, um sentido de cuidar das pessoas. Um samurai teria várias pessoas (dependentes), um empresário pode empregar centenas."

A permanência das espadas também é fundamental. São extraordinariamente resistentes, resultado de um processo de fabrico único que consiste em dobrar repetidamente o aço para o fortalecer. Com a manutenção mínima de polimento e lubrificação, podem manter-se em óptimas condições durante séculos. Esta longevidade garante que passam por muitos proprietários, permanecendo frequentemente numa família durante gerações, sendo uma prenda comum de pai para filho.

A próxima geração

Embora a Unique Japan negoceie espadas clássicas dos antigos mestres, algumas centenas de espadachins e 22 mestres ainda estão em atividade, produzindo a próxima geração.

"Vendo espadas da era moderna porque é difícil avaliar as espadas antigas e saber o seu verdadeiro valor", diz Shunsuke Okashita, proprietário da Jidai Japanese swords na cidade de Kobe. Ele diz que muitos dos seus clientes são lutadores de iaido (uma arte marcial japonesa baseada na espada) que preferem armas novas e baratas.

Mas mais barato não significa inferior. A Jidai vende espadas produzidas por um mestre premiado de uma dinastia ilustre.

"Kanekuni Ogawa é famoso. As pessoas seguem a sua literatura", diz Okashita. "Mas como ele faleceu em 2013, o espadachim que solicito é o seu filho Mitsutoshi."

A Jidai também tem tido sucesso na construção de negócios internacionais e exportações em todo o mundo, mas o transporte de espadas pode ser um desafio, diz o comerciante:

"Recentemente, algumas companhias aéreas rejeitaram a espada por a considerarem perigosa, em consequência do ISIS".

Existem ainda outros desafios: vários países da Europa, África e Médio Oriente não permitem o envio direto de espadas. O Ministério dos Assuntos Culturais do Japão tem de ser informado sobre as exportações para poder verificar se os tesouros nacionais não se estão a perder. Em 2014, o Google Adwords proibiu produtos que contenham a palavra "espada".

Estes factores têm alimentado a ascensão de concorrentes mais baratos, incluindo da China. Mas o estatuto e a procura de espadas japonesas não estão ameaçados num futuro próximo, acredita Paul Martin, um campeão britânico de karaté que se tornou especialista em espadas.

"É difícil ver um declínio nos padrões, uma vez que todos os espadachins são licenciados e só podem produzir duas espadas longas ou três espadas curtas por mês", disse ele. "Há variações na qualidade, mas as tradições são fortes."

As espadas também têm uma importância única no Japão, o que deverá salvaguardar o seu futuro.

"Do ponto de vista cultural, os japoneses comprarão sempre punhais para fins de prestígio ou proteção, levando-os para os funerais e deixando-os nos santuários", diz Martin. "Existe a preocupação de que a arte morra, mas não me parece. Há sempre um novo fluxo de pessoas interessadas e de pessoas que sempre estiveram interessadas."

Na sua terra natal e fora dela, a "alma do samurai" continua a aumentar as fileiras de crentes.

