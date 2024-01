Os copos Stanley em tons de rosa para o Dia dos Namorados provocam um frenesim na Target

Basta perguntar ao Target.

Parece que, para alguns foliões do Dia dos Namorados deste ano, nada vai significar L-O-V-E mais profundamente do que a prenda de um copo de aço inoxidável com isolamento térmico em tons de rosa, que é completamente desajeitado, demasiado pesado para transportar quando cheio para "hidratação durante todo o dia", mas que continua a ser uma sensação viral sólida no Ano Novo.

Em dezembro,a Target lançou uma coleção de edição limitada de copos Stanley para o Dia dos Namorados, em tons de rosa vivo e vermelho cereja, que incluía uma enorme caneca de 40 onças, copos mais pequenos de duas unidades com uma embalagem bonita com a mensagem "Foi o amor ao primeiro gole" e um copo Stacking Beer Pint.

A prova foi documentada em vídeos do TikTok que mostravam as pessoas a fazer fila à porta das lojas Target, à espera de se apressarem a agarrar estas Stanleys de edição limitada quando as portas se abriram.

Outros vídeos captaram a corrida louca para os expositores das Stanley de São Valentim numa loja Target e alguns compradores a tropeçar e a cair pelo caminho.

A Target afirmou que a coleção foi lançada nas suas lojas em todo o país e online a 31 de dezembro. O retalhista disse à CNN, na quarta-feira, que os produtos eram extremamente populares e esgotaram.

Também disse que as edições Stanley do Dia dos Namorados não serão reabastecidas, mas que os fãs de Stanley podem esperar outras colaborações da Target com a marca em 2024.

A marca Stanley, com 111 anos de idade, está a desfrutar de uma espécie de ressurgimento maciço com uma clientela muito mais jovem de tweens, adolescentes e jovens adultos.

Inventada por William Stanley Jr. em 1913, a garrafa de aço isolada a vácuo foi originalmente inventada para manter os alimentos e as bebidas quentes ou frios e, desde então, tornou-se um acessório popular para campismo e caminhadas.

Nos últimos anos, o copo "Quencher" de 40 onças ganhou rapidamente popularidade nas redes sociais devido à sua capacidade de manter as bebidas quentes e frias durante longos períodos de tempo e ao facto de, apesar do seu tamanho, o fundo cónico caber perfeitamente no suporte para copos de um veículo.

Em novembro, uma colaboração de Stanley com a Starbucks provocou tremores virais semelhantes para o copo Quencher vermelho metálico de edição limitada. Os copos também se esgotaram rapidamente. Se ainda quiser um, alguns apareceram no eBay, entre outros sítios de revenda. Mas esteja preparado para desembolsar algumas centenas de dólares em vez de US $ 50 ou menos, se você marcou um do varejista.

A Target disse que a sua coleção do Dia dos Namorados tem um preço de 20 dólares para o copo de tamanho mais pequeno, 30 dólares para o pacote de dois e 45 dólares para o Quencher.

Fonte: edition.cnn.com