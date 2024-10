Os compradores notaram uma escassez de componentes no bolo de Chantilly da Whole Foods.

Em 20 de setembro, eles declararam: "Agora é só um pequeno bolo inglês de chá." Para eles, "sabia como uma mistura de geleia de framboesa com um produto de limpeza", foi a opinião deles.

De acordo com relatórios de vários meios de comunicação, a Whole Foods anunciou em 20 de setembro que havia ajustado o perfil de sabor, tamanho, embalagem e preço de suas fatias de bolo para manter a consistência em suas mais de 500 lojas.

Fãs do Chantilly de Frutas afirmam que foram atingidos pela 'skimpflation', uma espécie de 'shrinkflation' e 'inflação'. Enquanto as duas últimas podem ser mais óbvias, a skimpflation pode ser mais sutil, manifestando-se em mudanças nos ingredientes ou na qualidade do serviço para economizar custos.

A inflação dos preços dos alimentos diminuiu significativamente nos últimos anos, mas as redes sociais facilitam que os clientes percebam quando recebem produtos ou serviços diferentes.

"Com o período recente de alta inflação, os clientes estão especialmente sensíveis ao valor do dinheiro", disse Joseph Balagtas, professor de economia agrícola da Universidade Purdue, à CNN.

Uma empresa de alimentos pode trocar ingredientes caros por alternativas mais baratas, como substituir óleo ou adoçantes artificiais. Muitos clientes não perceberiam a menos que verificassem a lista de ingredientes, sugeriu um estudo do Banco Federal de St. Louis.

Mas alguns clientes percebem. "As empresas correm um risco quando mudam a fórmula para usar ingredientes mais baratos. Se a mudança for perceptível aos consumidores e eles não gostarem da mudança no sabor, podem parar de comprar o produto", disse o Banco Federal de St. Louis.

Os clientes da Whole Foods perceberam rapidamente, e na sexta-feira a empresa anunciou que voltaria à versão original do Chantilly de Frutas. "Com base na opinião dos clientes, reintroduziremos fatias individuais do Chantilly de Frutas, iguais ao clássico que nossos clientes adoram", disse um porta-voz da Whole Foods à CNN na sexta-feira. A mudança seria efetiva na semana seguinte, disse a empresa.

É raro uma empresa reverter uma mudança de produto, especialmente tão rapidamente quanto a Whole Foods, disse Edgar Dworsky, fundador do Consumer World, à CNN. "Os fabricantes quase nunca recuam. Eles encolhem o produto e ele fica menor. Eles ajustam a receita e ela fica ajustada", disse Dworsky.

A skimpflation não se limita aos serviços de alimentação. Por exemplo, um hotel pode reduzir os serviços de limpeza para economizar custos de mão de obra enquanto cobra o mesmo preço do quarto, segundo o estudo do Banco Federal de St. Louis.

Os clientes podem precisar investigar para saber se seus produtos favoritos mudaram. Eles podem comparar as informações nutricionais ou as listas de ingredientes para ver o que mudou. Dworsky acompanha as mudanças de ingredientes em seu site, mouseprint.org.

A skimpflation não é uma prática nova. Quando os custos dos ingredientes aumentam, as empresas geralmente substituem esses ingredientes. Por exemplo, substituir a manteiga de cacau no chocolate por óleo de palma, uma alternativa mais barata, tornou-se comum devido aos recentes aumentos do preço do cacau.

