Os comerciantes reduzem significativamente os custos do açúcar

O mercado de açúcar vem passando por mudanças drásticas recentemente, com os preços caindo drasticamente. Os mercados globais estão testemunhando quedas de preço de até um terço, e a Südzucker, uma grande corporação, está tendo que revisar suas metas anuais como resultado. A empresa do SDax reduziu significativamente sua previsão para o ano, que termina em fevereiro de 2025, antecipando uma perda no segmento de açúcar.

A Südzucker está lutando com um excesso de oferta de açúcar no mercado europeu e uma queda nos preços globais. No entanto, essa é uma boa notícia para os consumidores, já que varejistas de desconto como Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka e Netto estão reduzindo os preços. Por exemplo, uma embalagem de 1 kg que custava 1,49 euros agora é vendida por 89 centavos. Corte de preços semelhantes estão sendo anunciados na Kaufland e Lidl, com Rewe, Penny e Norma fazendo o mesmo. Até outros produtos de açúcar, como açúcar em pó e geléia, são esperados para ter uma queda de preço.

A Alemanha viu um aumento significativo nos preços dos alimentos nos últimos anos, com o açúcar sendo um dos mais afetados. O custo de uma embalagem de açúcar foi mais de 82% mais caro em agosto de 2024 do que quatro anos antes. Esse aumento de preço foi principalmente devido a custos mais altos de energia, matérias-primas e mão de obra, de acordo com a indústria de açúcar alemã. Em dezembro de 2023, o preço médio do açúcar no mercado doméstico europeu atingiu um recorde histórico de 856 euros por tonelada.

A atual tendência de preços é influenciada pelos preços do petróleo e pelas perspectivas da colheita de cana-de-açúcar em países como Brasil, Tailândia e Índia. De acordo com o portal agrícola Agrarheute, o preço do açúcar no mercado futuro de Londres caiu um quinto nos últimos anos, para seu atual nível de 520 dólares por tonelada, ou 469 euros.

Essa queda de preço significa uma queda na receita para a Südzucker. A empresa agora espera receitas entre 9,5 e 9,9 bilhões de euros, em comparação com sua previsão anterior de 10 a 10,5 bilhões de euros. A EBITDA também é esperada entre 550 e 650 milhões de euros, com mesmo o limite superior mal alcançando a metade do resultado do ano passado.

A empresa agora espera uma perda no segmento de açúcar no segundo semestre do ano, uma mudança significativa em relação à sua previsão anterior de um lucro entre 200 e 300 milhões de euros. No segundo trimestre, que terminou em agosto, a receita preliminar da Südzucker caiu ligeiramente em relação ao ano anterior, para cerca de 2,5 bilhões de euros. A EBITDA caiu pela metade para 190 milhões de euros, e o resultado operacional caiu quase dois terços para 115 milhões de euros. Os

