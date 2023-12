Os clubes da Premier League não vão libertar jogadores para jogos internacionais nos países da lista vermelha do Reino Unido

De acordo com as directrizes do governo britânico, qualquer pessoa que regresse de um país da lista vermelha tem de ficar em quarentena durante 10 dias completos, o que significa que os jogadores podem falhar vários jogos do clube.

Segundo a Premier League, estas medidas de quarentena aplicar-se-iam a cerca de 60 jogadores de 19 clubes que se deslocam a 26 países da lista vermelha.

A Argentina, o Brasil e o Egipto estão entre as nações atualmente na lista vermelha do Reino Unido, o que significa que jogadores como Mohamed Salah e Alisson, do Liverpool, e Gabriel Jesus e Ederson, do Manchester City, são afectados.

Na segunda-feira, a Federação Egípcia de Futebol disse ter recebido uma carta do Liverpool a explicar que Salah não estaria disponível para o jogo de qualificação do Egipto para o Campeonato do Mundo, no Cairo, contra Angola, a 2 de setembro.

A decisão dos clubes, que a Premier League diz ter "apoiado fortemente", surge em resposta à decisão da FIFA de não alargar a exceção de libertação temporária para os jogadores obrigados a ficar em quarentena quando regressam das suas obrigações internacionais.

Num comunicado, a Premier League afirma que "foram realizadas extensas discussões com a Federação Inglesa de Futebol e com o governo para encontrar uma solução", mas que "não foi concedida qualquer isenção".

"Os clubes da Premier League sempre apoiaram o desejo dos seus jogadores de representarem os seus países - esta é uma questão de orgulho para todos os envolvidos", disse o diretor executivo da Premier League, Richard Masters.

"No entanto, os clubes chegaram, com relutância mas com razão, à conclusão de que seria totalmente irracional libertar os jogadores nestas novas circunstâncias.

"Os requisitos de quarentena significam que o bem-estar e a condição física dos jogadores serão afectados de forma significativa. Compreendemos os desafios que existem no calendário de jogos internacionais e continuamos abertos a soluções viáveis".

A Premier League explicou que se um jogador fosse forçado a ficar em quarentena durante 10 dias, o seu bem-estar e a sua condição física seriam "significativamente afectados", e também estaria "indisponível para se preparar e jogar em duas rondas de jogos da Premier League, uma jornada das competições de clubes da UEFA e a terceira ronda da EFL Cup".

A La Liga espanhola também apoiaria os clubes que se recusassem a libertar os seus jogadores para as eliminatórias sul-americanas.

"De momento, há 25 jogadores de 13 clubes diferentes (afectados), um número que poderá aumentar quando forem anunciadas as convocatórias do Equador e da Venezuela", afirmou a La Liga em comunicado.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"A associação espanhola entende que o calendário mundial não pode e não deve ser alterado desta forma, especialmente se houver soluções alternativas."

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, classificou a libertação dos jogadores para os próximos jogos internacionais como "uma questão de grande urgência e importância".

"Estou a apelar a uma demonstração de solidariedade de todas as associações membros, todas as ligas e todos os clubes, para fazer o que é correto e justo para o jogo global", disse Infantino num comunicado.

"Muitos dos melhores jogadores do mundo competem nas ligas de Inglaterra e Espanha, e acreditamos que estes países também partilham a responsabilidade de preservar e proteger a integridade desportiva das competições em todo o mundo.

"Sobre a questão das restrições de quarentena em Inglaterra, para os jogadores que regressam de países da lista vermelha, escrevi ao Primeiro-Ministro Boris Johnson e apelei ao apoio necessário, em particular, para que os jogadores não sejam privados da oportunidade de representar os seus países em jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIFA, que é uma das maiores honras para um futebolista profissional. Sugeri que uma abordagem semelhante à adoptada pelo governo do Reino Unido para as fases finais do EURO 2020 seja implementada para os próximos jogos internacionais".

A FIFA também anunciou recentemente que prolongou a pausa internacional em dois dias para as equipas sul-americanas, a fim de permitir que as equipas recuperem o atraso nas eliminatórias para o Campeonato do Mundo.

A Premier League manifestou a sua "insatisfação" com a decisão, afirmando que esta "impõe obrigações internacionais adicionais aos jogadores dessa região, em detrimento da sua disponibilidade para representar os seus clubes". A FIFA foi instada a trabalhar com todas as partes interessadas para garantir que se possa chegar a uma conclusão aceitável sobre esta questão".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com