- Os cidadãos são aconselhados a evacuar devido a "incêndios como titãs"

Em Califórnia, os incêndios florestais ainda se espalham rapidamente. De acordo com o departamento de incêndios Calfire, três grandes incêndios nesta costa oeste estão atualmente totalmente controlados ou mal controlados. As autoridades aconselharam os residentes em certos condados do sul a evacuarem a zona de perigo. Várias estradas foram fechadas em várias áreas.

O "Los Angeles Times" referiu-se a esses incêndios como "bichos": o Incêndio da Ponte, situado a nordeste de Los Angeles, explodiu em tamanho para mais de oito vezes sua área original em poucas horas. De acordo com os relatórios do Calfire, o Incêndio da Ponte está atualmente queimando aproximadamente 187 quilômetros quadrados de terra. Desde que o Incêndio da Linha começou no Condado de San Bernardino na última quinta-feira, um total de 13 pessoas foram feridas, incluindo 11 bombeiros, de acordo com o jornal diário.

Os residentes na Califórnia do Sul estão sofrendo com a fumaça devido aos incêndios

Na terça-feira, as chamas de um incêndio que vinha queimando desde segunda-feira chegaram às proximidades de um aeroporto a cerca de uma hora ao sul de Los Angeles, no Condado de Orange. Conhecido como o Incêndio do Aeroporto, ele continua a se espalhar, de acordo com o Calfire. Mais de 600 bombeiros estão no local com apoio aéreo. A causa do Incêndio do Aeroporto ainda não foi oficialmente anunciada.

Os incêndios afetaram negativamente a qualidade do ar na Califórnia do Sul, de acordo com a emissora americana CBS, citando as autoridades responsáveis. Isso resultou em um índice de perigo alto que ultrapassa muito o nível aceitável.

Os incêndios florestais causam destruição significativa em florestas e áreas residenciais anualmente na Califórnia. A região tem experimentado um calor intenso nos últimos dias. Com a influência da mudança climática, os especialistas alertam que os incêndios ocorrerão com mais frequência e com força ainda mais devastadora.

