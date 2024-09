Os Chicago White Sox estabeleceram um recorde indesejado, acumulando a maior quantidade de derrotas em uma única campanha da MLB contemporânea.

Na sexta-feira, Chicago sofreu sua 121ª derrota da temporada, estabelecendo um novo recorde da Major League Baseball para mais derrotas em uma única campanha na era moderna do esporte (desde 1901).

No quinto inning, os Tigers assumiram a liderança marcando os dois primeiros runs. Mais tarde, o campista do Chicago Zach DeLoach rebateu seu primeiro home run na MLB no inning seguinte, reduzindo a diferença para um run.

No entanto, os Tigers responderam no sétimo inning para assegurar a vitória e garantir a primeira aparição nos playoffs da equipe desde 2014.

Como resultado, os Los Angeles Angels agora estão sozinhos como o time de beisebol com a maior ausência nos playoffs atuais.

O mau desempenho de Chicago pode ter trazido alguma alegria para alguns espectadores na área da cidade de Nova York.

Anteriormente, os New York Mets detinham o recorde moderno ao perderem 120 jogos em 1962.

Os Cleveland Spiders de 1899, que podem ter sido esquecidos por alguns, detêm o recorde geral com um saldo de 20-134. Os Spiders só conseguiram vencer um jogo nos últimos 41 jogos da equipe.

O fracasso de Cleveland mostrou que a má sorte pode atingir qualquer franquia. Sua queda ocorreu apenas sete anos após o pitcher Cy Young liderar a equipe para 93 vitórias.

A tendência infeliz começou no início da temporada quando Chicago conseguiu apenas três vitórias em seus primeiros 25 jogos.

A equipe então sofreu uma sequência de 14 derrotas e mais tarde uma sequência de 21 jogos, igualando o recorde da Liga Americana estabelecido pelos Baltimore Orioles em 1998.

O jogador de infield Nicky Lopez, fã de White Sox desde criança, expressou seus sentimentos ao MLB.com, dizendo: "É obviamente decepcionante... Todos nós estaremos ligados a isso. Mas, no final das contas, nós seguiremos em frente, seja eu aqui no ano que vem ou em outro lugar."

Até o final de 2024, Chicago havia conquistado apenas 39 vitórias.

Uma luz no fim do túnel nessa luta interminável é a equipe de mídia social dos White Sox, que faz anúncios humorísticos sobre as frequentes derrotas da equipe.

Após uma derrota para os San Diego Padres, a equipe anunciou sarcasticamente: "FINAL: confira o aplicativo MLB para ver o placar."

O resultado da noite anterior foi resumido de forma humorística como: "FINAL: eles marcaram mais runs do que a gente."

Após a derrota da sexta-feira à noite que estabeleceu a nova marca infame, a equipe postou uma imagem do mascote dos White Sox, Southpaw, com uma lista de atividades que eles prefeririam fazer do que ler comentários, e muito mais.

Apesar de ter vencido os Angels em uma série anteriormente na semana, as desgraças de Chicago podem piorar, já que ainda restam dois jogos contra os Tigers e o jogo final da temporada.

