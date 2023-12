Os Celtics conseguem uma grande reviravolta no quarto período e surpreendem os Warriors no jogo 1 das finais da NBA

O Boston Celtics guardou o melhor para o fim, montando uma enorme reviravolta no quarto período para surpreender o Golden State Warriors por 120 a 108 no Jogo 1 das Finais da NBA.

Depois de um jogo equilibrado, o Boston acabou vencendo por uma margem confortável, com uma sequência de 17 a 0 no quarto período para sair na frente no Chase Center, em São Francisco.

De acordo com a ESPN, foi o segundo maior placar no último quarto de um jogo das finais nas últimas 50 temporadas.

Al Horford liderou os Celtics com 26 pontos, enquanto Jaylen Brown marcou 24 pontos, sete ressaltos e cinco assistências e Jayson Tatum fez um duplo-duplo de 12 pontos e 13 assistências. Derrick White somou 21 pontos.

O treinador dos Warriors, Steve Kerr, disse que os seus jogadores estavam "em baixo", mas fez questão de dar crédito ao Boston.

"Queremos sair e ganhar a primeira", disse Kerr à imprensa.

"Tivemos todas as oportunidades, 12 pontos de vantagem no quarto período. Os rapazes estão aborrecidos, como seria de esperar. Mas é uma série de sete jogos por uma razão. Acho que devemos dar crédito ao Boston. Eles entraram e ganharam a vitória. Jogaram um ótimo quarto período. Vamos entrar, ver o filme e ver onde podemos melhorar, e sabes, é um jogo".

Tudo começou tão bem para os Warriors.

O talismã da equipa, Steph Curry, marcou 21 pontos no primeiro quarto, estabelecendo um novo recorde das Finais da NBA de três pontos marcados num só quarto.

Graças aos arremessos certeiros de Curry - ele terminou com 34 pontos, o melhor do jogo -, o Golden State tinha uma vantagem de 87 a 72 quando faltavam 2:10 para o fim do terceiro quarto.

Mas então, com sua defesa forte e ataque resistente, o Celtics voltou com tudo.

O Boston terminou o jogo com uma corrida de 48-18 - incluindo a corrida de 17-0 no quarto período - para surpreender os Warriors no seu campo de jogos e obter uma vantagem potencialmente vital de 1-0 na série melhor de sete.

Embora a derrota seja um choque para o Golden State, a história mostra que eles não costumam deixar que uma derrota se transforme em algo pior - os Warriors já perderam duas vezes o Jogo 1 de uma série de playoffs, e em ambas as vezes venceram o Jogo 2.

E apesar do carácter chocante do resultado, o tricampeão da NBA Draymond Green sublinhou a calma.

"Está tudo bem", disse Green aos repórteres. "Temos a oportunidade de fazer outra coisa, de o fazer de uma forma diferente, de aceitar o desafio.

"Sempre aceitámos os desafios. Não é diferente. Vamos aceitar este. Por isso, não, não é um golpe na confiança, nem um bocadinho. Não é nada para entrar em pânico".

O Jogo 2 das Finais da NBA é no domingo, no Chase Center.

