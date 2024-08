Os canudos de plástico fazem um retorno com o Capri Sun na Suíça

A União Europeia tem como objetivo reduzir os resíduos descartáveis, o que levou ao banimento dos canudos de plástico desde 2021. No entanto, vários clientes encontram os substitutos de papel irritantes, o que levou a Capri-Sonne a considerar rever essa decisão, pelo menos temporariamente, em seu país de origem. A Capri-Sonne também está explorando soluções para a UE.

Os fãs suíços da Capri-Sonne podem em breve desfrutar novamente dos canudos de plástico, de acordo com o jornal suíço "Sonntagszeitung". A Capri-Sun, a famosa bebida de frutas adoçada, está considerando trocar os canudos de papel por uma versão de plástico, inicialmente apenas na Suíça devido à sua situação não pertencente à UE.

A Capri-Sun AG, com sede na cidade suíça de Zug, implementou um banimento de itens de plástico de uso único em toda a UE em julho de 2021, com o objetivo de proteger o meio ambiente. Em seu lugar, foram amplamente utilizados papel e cartão, mas eles foram considerados problemáticos, especialmente com os canudos.

"Não faz nenhum sentido"

A Capri-Sun lançou recentemente um canudo aprimorado com maior estabilidade. De acordo com a revista da indústria de embalagens "Neue Verpackung", o canudo tem uma resistência à flexão 36% maior e resistência à pressão vertical melhorada. No entanto, o resultado não foi impressionante o suficiente: "Estamos trabalhando para usar novamente um tubo de plástico reciclável, pelo menos na Suíça, onde o banimento não se aplica", disse o CEO da Capri-Sun, Roland Weening.

Não está claro se o problema está nos canudos de papel ou se os clientes estão mudando para alternativas mais saudáveis. De qualquer forma, a Capri-Sun visa substituir os canudos de papel por plásticos no longo prazo, mesmo na UE. De acordo com o "Sonntagszeitung" suíço, o CEO Weening é otimista quanto a uma exceção. "O banimento dos canudos de plástico é bem-intencionado, mas no nosso caso, não faz nenhum sentido", afirma o gerente.

Os padrões de reciclagem da UE devem se tornar mais rigorosos até 2030, exigindo que todas as embalagens sejam reutilizáveis. Isso também representa um desafio para a Capri-Sun, já que sua popular bolsa de alumínio consiste em uma mistura de PE, PET e alumínio e é virtualmente não reciclável. A Capri-Sun é responsável pela geração de 27.000 toneladas de resíduos descartáveis anualmente, de acordo com a Ajuda Ambiental Alemã (DUH).

A Capri-Sun vende seis bilhões de embalagens da famosa bebida anualmente, principalmente na Alemanha e nos EUA. A empresa tem oferecido aos seus clientes uma aparência completamente nova há vários meses, apresentando quase três-litros de lata contendo quase 32 Capri-Suns, especialmente para fãs dedicados.

A indústria alimentar na Suíça pode testemunhar uma mudança nos materiais dos canudos, à medida que a Capri-Sun considera voltar ao plástico devido às preferências dos clientes e aos problemas com os canudos de papel. Apesar do banimento da UE de itens de plástico de uso único, o CEO da Capri-Sun, Roland Weening, acredita que o banimento dos canudos de plástico para seu produto não faz nenhum sentido e é otimista quanto a uma exceção.

Leia também: