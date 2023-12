Os campeões da habitação social francesa ganham o "Nobel da arquitetura

A dupla, cujo lema "nunca demolir" deu nova vida à arquitetura urbana pré-existente, será galardoada com o Prémio Pritzker 2021 numa cerimónia a realizar no final deste ano, anunciaram os organizadores na terça-feira.

Nascidos em França e em Marrocos, respetivamente, Lacaton e Vassal conheceram-se quando eram estudantes em Bordéus, antes de co-fundarem o gabinete Lacaton & Vassal, sediado em Paris, em 1987. Juntos, desenharam uma série de importantes edifícios culturais e educativos, incluindo o campus ribeirinho da Escola de Arquitetura de Nantes, concluído em 2009, e uma ambiciosa expansão em 2012 da galeria de arte do Palais de Tokyo em Paris, que viu o museu aumentar de tamanho em 20.000 metros quadrados (215.000 pés quadrados).

Mas foi o seu trabalho de renovação dos edifícios de habitação social do pós-guerra em França que atraiu mais elogios da indústria, incluindo o Prémio Global para a Arquitetura Sustentável e o prestigiado Prémio Mies van der Rohe. O seu manifesto "Plus" de 2004, da autoria do arquiteto Frédéric Druot, pressionou o governo francês a renovar, em vez de arrasar, a habitação pública do país com o mantra: "Nunca demolir, nunca remover ou substituir, sempre acrescentar, transformar e reutilizar!"

A abordagem resultou no rejuvenescimento de vários grandes blocos residenciais ameaçados de demolição, uma vez que as políticas de planeamento urbano francesas na década de 2000 procuraram demolir e reconstruir projectos de habitação pública envelhecidos em vez de os melhorar. Em 2011, Lacaton, Vassal e Druot concluíram a transformação do Tour Bois le Prêtre, um projeto residencial degradado dos anos 60 no norte de Paris. Ao substituir a fachada do edifício, os arquitectos não só aumentaram a metragem quadrada de cada uma das 96 unidades, como também acrescentaram características modernas, como terraços e grandes janelas.

Mais tarde, o trio realizou uma revisão em grande escala de outro empreendimento de habitação social em Bordéus, modernizando e expandindo os seus 560 apartamentos sem deslocar os actuais residentes. De acordo com um comunicado de imprensa que anuncia os laureados com o Prémio Pritzker de 2021, o seu trabalho foi concluído por um terço do custo de demolir e reconstruir os três blocos de raiz.

Demolição um "ato de violência

Lacaton e Vassal também realizaram outros projectos de renovação em grande escala em França, tendo convertido uma antiga fábrica numa residência privada em Bordéus e uma oficina de construção naval desactivada numa galeria e num espaço de escritórios em Dunquerque.

"A transformação é a oportunidade de fazer mais e melhor com o que já existe", afirma Lacaton num comunicado de imprensa que anuncia os laureados com o prémio Pritzker deste ano. "A demolição é uma decisão fácil e de curto prazo. É um desperdício de muitas coisas - um desperdício de energia, um desperdício de material e um desperdício de história. Além disso, tem um impacto social muito negativo. Para nós, é um ato de violência".

Atribuído pela primeira vez ao célebre modernista Philip Johnson em 1979, o Prémio Pritzker reconhece o trabalho de um arquiteto ou arquitectos vivos que demonstrem uma combinação de "talento, visão e empenho", segundo os organizadores. Embora tenha sido tradicionalmente atribuído a um único arquiteto, várias duplas levaram o prémio para casa nos últimos anos, começando com Jacques Herzog e Pierre de Meuron em 2001.

A dupla japonesa Ryue Nishizawa e Kazuyo Sejima foi nomeada conjuntamente laureada com o Pritzker em 2010, enquanto as arquitectas irlandesas Yvonne Farrell e Shelley McNamara levaram para casa o prémio do ano passado. Em 2017, os arquitectos espanhóis Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta tornaram-se o primeiro trio a ganhar o prémio.

O anúncio de terça-feira faz de Lacaton a sexta mulher a ser nomeada laureada com o Pritzker, embora também tenha havido apelos para que os arquitectos Denise Scott Brown e Lu Wenyu fossem reconhecidos retrospetivamente ao lado dos seus maridos premiados e parceiros de design, Robert Venturi e Wang Shu.

O júri do prémio afirmou que a abordagem de Lacaton e Vassal revigorou "as esperanças e os sonhos modernistas de melhorar a vida de muitos". A citação do júri continuou: "Conseguem-no através de um poderoso sentido do espaço e dos materiais que cria uma arquitetura tão forte nas suas formas como nas suas convicções, tão transparente na sua estética como na sua ética."

O painel de jurados de 10 pessoas - que incluiu arquitectos, educadores e um juiz associado do Supremo Tribunal dos EUA, Stephen Breyer - também creditou a dupla por ter "expandido a noção de sustentabilidade", dizendo que os dois arquitectos "recusam qualquer oposição entre qualidade arquitetónica, responsabilidade ambiental e a busca de uma sociedade ética".

O presidente do júri, Alejandro Aravena, ele próprio laureado com o Pritzker em 2016, disse entretanto, num comunicado de imprensa, que Lacaton e Vassal são "radicais na sua delicadeza e ousados na sua subtileza, equilibrando uma abordagem respeitosa mas direta ao ambiente construído".

Embora a grande maioria do trabalho de Lacaton e Vassal tenha sido realizado em França, também trabalharam em projectos na Suíça e no Senegal, onde um hotel concebido pela sua empresa está atualmente em construção.

Imagem de topo: O projeto de habitação social Grand Parc dos anos 60 em Bordéus, França.

