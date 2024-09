Os calções de banho transformam-se em calças de chuva.

Ainda é o reinado do verão na primeira semana de setembro, com o calor abrasador se recusando a ceder. Mas a segunda semana traz uma mudança drástica, com as temperaturas despencando significativamente. Caminhantes nos Alpes Bávaros devem se preparar para neve.

Setembro tem sido um mês excepcionalmente quente, especialmente nas partes orientais do país. Berlim viu seis dias consecutivos de calor escaldante, com temperaturas atingindo 30 graus ou mais. Até novos recordes de temperatura em setembro foram estabelecidos em alguns locais orientais, como Potsdam alcançando 35 graus. Em comparação, não houve ondas de calor em setembro em 2010, 2014 e 2017.

A temperatura mais alta registrada foi em Doberlug-Kirchhain, Brandenburg, a 35,2 graus. No entanto, o recorde histórico de setembro de 36,5 graus, estabelecido em 1911 em Jena e em 1947 em Bühlerthal, Baden-Württemberg, não foi superado.

Mas a transição para o outono é tão dramática quanto o início do verão. Até segunda-feira, o calor e a vibração do verão serão coisa do passado, e temperaturas abaixo de 20 graus ficarão fora de alcance até o fim de semana seguinte nas terras baixas. As temperaturas noturnas cairão significativamente a partir de quinta-feira, alcançando valores de um dígito.

A transformação nos Alpes será ainda mais marcante. Agosto viu recorde de calor nas montanhas da Áustria, que tem mantido registros por 174 anos. Setembro continuou a tendência de altas temperaturas (ainda está em torno de 10 graus no Zugspitze hoje). Mas agora, uma queda para o inverno é iminente. A partir de amanhã, as temperaturas cairão em 5 a 10 graus nos Alpes Bávaros, e a linha da neve cairá para cerca de 1300 metros até quinta-feira, com até flocos de neve caindo em altitudes mais altas. Neve pesada é esperada nos Alpes a partir de quinta-feira, então os caminhantes devem estar completamente preparados.

Segunda-feira: Queda de temperatura de mais de 10 graus no leste

Chuva e tempestades elétricas inundarão a parte nordeste do país, enquanto o resto do país pode esperar tempo volátil, com chuvas passageiras e breves tempestades elétricas misturadas com intervalos de sol. As temperaturas cairão para 16 a 23 graus, 10 a 13 graus abaixo do que estava no leste do país na noite de domingo.

Terça-feira: Chuva outonal

Uma mistura de sol e nuvens pontuará chuvas ocasionais, com mais chuva se dirigindo para o Erzgebirge e os Alpes à tarde. No entanto, novas nuvens de chuva se aproximarão do Mar do Norte à noite. As temperaturas mais altas ficarão entre 17 e 22 graus.

Quarta-feira: Faixa de chuva varre o país

Uma faixa estreita de chuva viajará pelo país do noroeste ao sudeste durante o dia. A parte sudeste da Baviera permanecerá seca por muito tempo, e o noroeste terá uma melhora no tempo à tarde. Condições ventosas manterão as temperaturas entre 17 e 22 graus.

Quinta e Sexta-feira: Frio crescente, inverno em altitudes mais altas dos Alpes

Enquanto a maioria continuará a experimentar uma mistura outonal de sol e chuva, as temperaturas cairão para 11 a 17 graus. Os Alpes até as Montanhas Metálicas verão chuvas regulares, e a chuva persistente continuará nos Alpes. A linha da neve cairá para cerca de 1300 metros nos Alpes, e flocos de neve podem se misturar em altitudes mais altas. Até 70 cm de neve nova é possível em áreas acima de 2000 metros até a noite de sexta-feira! Nas encostas dos Alpes, as temperaturas ficarão limitadas a um máximo de 7 graus em clima úmido e frio.

Fim de semana: Tempo mais ameno possível no horizonte

O modelo europeu de clima sugere uma melhoria significativa no tempo, com o sol aparecendo com mais frequência. No entanto, as temperaturas levarão muito tempo para subir e só alcançarão uma modesta 20 graus no domingo. De acordo com o modelo americano de clima, ficará úmido e incrivelmente frio, especialmente no sul e no leste. Está claro que os devaneios de verão não estão no cardápio ainda.

Apesar do tempo quente contínuo em algumas partes da Alemanha, caminhantes nas regiões alpinas devem estar preparados para uma mudança drástica. A partir de amanhã, as temperaturas nos Alpes Bávaros cairão em 5 a 10 graus, e a linha da neve cairá para cerca de 1300 metros, com até flocos de neve caindo em altitudes mais altas.

A transição para o inverno nas regiões alpinas é tão dramática quanto o início do verão, e os caminhantes devem estar completamente preparados para a neve que se aproxima.

