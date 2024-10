Os cães do Borussia Monchengladbach avançam para o próximo desafio.

Seguindo um desempenho abaixo do esperado na temporada anterior, o Borussia Mönchengladbach era esperado para virar o jogo. Apesar da adição de jogadores notáveis, eles têm lutado para encontrar seu ritmo. Em contrapartida, o FC Augsburg vem explorando sua vantagem em casa, culminando em um gol espetacular.

Após uma impressionante recuperação na 1. Bundesliga com o VfL Bochum na temporada anterior, Kevin Stöger e Keven Schlotterbeck seguiram caminhos separados, muito ao desapontamento dos torcedores do Bochum. Desta vez, em uma sexta-feira à noite, Stöger e Schlotterbeck se encontraram em lados opostos. E foi Schlotterbeck quem desfrutou da vitória, marcando um gol de sonho para o FC Augsburg em sua vitória por 2 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach de Stöger. O último deixou o estádio cheio de decepção, indo para uma pausa internacional.

O início da temporada dos "Fohlen" foi decepcionante. Com a esperança de uma virada significativa, duas novas contratações foram feitas: Stöger e Tim Kleindienst, que teve uma trajetória impressionante no 1. FC Heidenheim e recentemente foi incluído na seleção alemã. Kleindienst exibiu seu talento contra o FCA, sendo um dos poucos jogadores do Gladbach a manter boa forma e empatar (72.).

Insatisfação no Borussia

Apesar dos esforços de Kleindienst, não foi suficiente para o Borussia. O técnico Gerardo Seoane agora enfrenta ainda mais pressão, com rumores sobre sua possível demissão desde a temporada passada. Apesar de ter mantido seu cargo até agora, agora enfrenta ainda mais frustração. Ele não ficou satisfeito com o desempenho de sua equipe: "Cometemos muitos erros técnicos, no passe, na precisão e na tomada de decisão. Quando pressionamos, não conseguimos ameaçar a linha defensiva do adversário, criando situações mais claras."

A próxima pausa internacional, que limitará sua equipe, não cai bem para ele: "Vou guardar minhas opiniões sobre a pausa internacional, já que não posso mudá-la. Entramos no fim de semana frustrados com a derrota. Utilizaremos o tempo para trabalhar com os jogadores que ficam."

Os jogadores compartilharam dessa frustração e autocrítica. O capitão da equipe, Julian Weigl, afirmou: "Não consigo explicar. No primeiro tempo, inconscientemente convidamos o Augsburg, até mesmo em nossa construção. No segundo tempo, não foi suficiente, e deixamos muitos buracos atrás. Foi por isso que o jogo não teve sucesso em todos os aspectos."

Atacante surpresa?

Enquanto isso, o moral do Augsburg estava consideravelmente mais alto. No auge de sua segunda vitória na temporada, o técnico Jess Thorup estava de bom humor. "Preciso considerar jogar Keven como atacante quando ele estiver totalmente apto", brincou sobre seu defensor que marcou um voleio bem executado para colocar sua equipe na frente e dar a eles a vantagem em sua perseguição vitoriosa.

**Schlotterbeck controlou a bola no penalty area do Gladbach com o peito, convictamente, e a chutou com força para o gol. Quantas vezes ele faz isso? "Nove em dez, é claro", admitiu com uma risada e parabenizou sua equipe: "Bom trabalho". O sucesso foi alcançado "com mentalidade, paixão, o fogo em nossos olhos". Schlotterbeck foi um dos destaques do Augsburg. No entanto, seu excepcional desempenho acabou abruptamente no 68º minuto quando ele sofreu uma lesão na coxa esquerda. Ele se recusou a comentar sobre a gravidade da lesão após o jogo no subsolo da WWK Arena: "Vamos ver".

O técnico do Borussia Mönchengladbach, Gerardo Seoane, declarou: "Cometemos muitos erros técnicos, no passe, na precisão e na tomada de decisão". O seguinte será adicionado ao elenco do Borussia na esperança de melhorar seu desempenho: Tim Kleindienst e Oscar Wendt, que deve se juntar ao Bayer Leverkusen em empréstimo.

