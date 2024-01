Os Broncos nomeiam Nathaniel Hackett como novo treinador principal: Irá Aaron Rodgers segui-lo?

Hackett foi o coordenador ofensivo dos Packers nas últimas três épocas, tendo assumido o cargo em 2019, depois de ter ocupado a mesma posição nos Buffalo Bills (2013-14) e nos Jacksonville Jaguars (2016-18).

Primeiro treinador principal, o treinador de 42 anos substitui Vic Fangio, que foi demitido depois de a equipa ter terminado 7-10 e ter falhado os playoffs pela terceira época consecutiva sob a sua gestão.

"Nathaniel Hackett é um líder e treinador dinâmico, cuja inteligência, inovação e carisma nos impressionaram desde o início deste processo", afirmou o diretor-geral dos Broncos, George Paton.

"Para além de ter uma mente ofensiva brilhante, Nathaniel é um excelente professor e comunicador, com uma forte visão das três fases da nossa equipa.

"Desde o desenvolvimento de jogadores mais jovens até ao trabalho com grandes jogadores de todos os tempos como parte fundamental de equipas vencedoras, Nathaniel tem tido um enorme sucesso nesta liga. É um estudante do jogo e sabe como colocar os jogadores em posição de vencer."

Adeus, Green Bay?

Os comentários de Paton ecoaram os feitos por Rodgers esta semana, o quarterback descrevendo um Hackett "incrível" como um "professor fantástico".

Uma derrota chocante nos playoffs da rodada de divisão para o San Francisco 49ers trouxe um fim abrupto a outra temporada estelar para o quarterback MVP da NFL e levou a perguntas imediatas sobre seus planos futuros.

Rodgers, de 38 anos, passou toda a sua carreira no Wisconsin - levando os Packers a uma vitória na Super Bowl sobre os Pittsburgh Steelers em 2011 - mas admitiu esta semana que precisava de "afastar-se" e colocar a si próprio algumas questões fundamentais antes de se comprometer com um 19º ano com a equipa.

"Ainda consegues jogar? Ainda tens o mesmo empenho e prazer com o jogo e queres voltar a entrar na rotina?" disse Rodgers no "The Pat McAfee Show" na terça-feira.

"A única maneira de saber isso é afastar-se um pouco, deixar a sua mente clara e pensar sobre a enormidade da tarefa e o que lhe traria mais prazer - o que é melhor para a sua qualidade de vida nesse momento.

Apesar de ter excluído a possibilidade de ser contratado pela free agency, Rodgers disse que todas as opções estavam em cima da mesa, uma declaração que - combinada com as suas elogiosas avaliações de Hackett - levou a previsões de que o quarterback poderia seguir o seu antigo coordenador ofensivo para Denver.

Respeito mútuo

Durante o tempo que passou com Rodgers e os Packers, Hackett ajudou a equipa a ter um ataque de pontuação entre os 10 melhores em cada uma das duas últimas temporadas e a liderar a liga em pontuação em 2020, de acordo com os Broncos.

Considerado por muitos como tendo mantido o seu estatuto de MVP pela segunda época consecutiva, Rodgers voltou a prosperar sob a supervisão de Hackett antes de sofrer o desgosto dos playoffs.

Ele liderou a NFL em classificação de quarterback durante a temporada regular com 69,3, passando para 4.115 jardas a caminho de 37 touchdowns e lançando apenas quatro interceptações para ajudar a levar os Packers (13-4) para os playoffs como campeões da NFC North.

Em novembro, Rodgers disse numa entrevista que esperava que Hackett não fosse a lado nenhum "a não ser que eu fosse", e na terça-feira, o quarterback expandiu a sua admiração pelo novo treinador dos Broncos.

"O que ele fez em Jacksonville, penso eu, foi pura magia", disse Rodgers à McAfee. "Levou-os a um quarto do Super Bowl.

"Ele é um grande treinador, adoro passar tempo com ele. É um professor fantástico. Ele é incrível na frente da sala."

O sentimento parece ser mútuo. Antes da visita dos Los Angeles Rams em novembro, Hackett elogiou Rodgers pela sua "inacreditável" dureza.

"O meu respeito por ele como jogador não pára de aumentar", disse Hackett aos jornalistas.

"Toda a gente fala de como ele consegue lançar a bola tão bem quanto consegue, mas a sua resistência é inacreditável.

"É preciso falar ainda mais sobre isso com este tipo, ele é um garanhão."

Favre prevê a saída de Rodgers

Rodgers garantiu que iria tomar uma decisão sobre o seu futuro antes do início da free agency, a 16 de março, dizendo que adiar mais tempo seria "desrespeitoso" para a organização dos Packers e para os seus colegas de equipa.

De acordo com a ESPN, o quarterback esteve perto de deixar Green Bay na época baixa de 2021, tendo afirmado que Rodgers não desejava regressar à equipa.

Quando contatados pela CNN, os Packers forneceram uma declaração do gerente geral Brian Gutekunst, que anteriormente foi fornecida à ESPN: "Como afirmamos desde o final da temporada, estamos comprometidos com Aaron em 2021 e além.

"Aaron tem sido uma parte vital do nosso sucesso e estamos ansiosos por competir por outro campeonato com ele a liderar a nossa equipa."

Rodgers manteve-se em grande forma, mas a lenda dos Packers, Brett Favre, não acredita que a equipa sobreviva a outro susto destes.

"Acho que podemos ter visto o último Aaron em Green Bay", disse Favre à WNSP-FM, no Alabama, na terça-feira.

"Não tenho a certeza disso, é apenas um pressentimento. Ele pode tentar a sua sorte noutro lugar".

Tal como Rodgers, Favre conduziu os Packers a uma vitória na Super Bowl - derrotando os New England Patriots por 35-21 na Super Bowl XXXI em 1997.

A vitória sobre os Patriots ajudou a consolidar Favre como um ícone em Green Bay, embora o seu conselho a Rodgers possa não agradar a alguns adeptos dos Packers.

"O meu conselho seria, se o teu instinto te diz: 'Quero tentar a minha sorte noutro lugar. Aqui, as coisas estão a ficar estagnadas ou entorpecidas ou seja qual for a sensação, então vai tentar", disse Favre.

"Acho que, por vezes, é revigorante", acrescentou.

Fonte: edition.cnn.com