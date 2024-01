Os "bilhetes mais procurados" de Wimbledon são postos à venda por 105.000 dólares

Na quinta-feira, foram postos à venda 2.520 passes de cinco anos, com cada debenture a custar 80.000 libras (105.000 dólares).

A quinzena anual de ténis de relva é uma das jóias da coroa do desporto britânico e os bilhetes de Wimbledon são como pó de ouro desportivo, proporcionando ao seu proprietário um acesso inigualável ao mais antigo torneio de Grand Slam do desporto.

Para além de garantir a entrada em todos os jogos do Centre Court entre 2021 e 2025, a debênture também oferece potencialmente uma boa oportunidade de investimento. Num caso destes, em fevereiro, um detentor de um passe comprou uma debênture de cinco anos por 66 149 dólares, antes de vender os dois últimos anos do bilhete premium por 138 892 dólares três anos mais tarde.

Alguns detentores de bilhetes vendem os seus passes para determinados dias do campeonato anual, enquanto outros são conhecidos por revenderem o passe na sua totalidade por um preço mais elevado.

"Se gosta de ténis, uma visita a Wimbledon é como a Meca", afirma Claire-Estelle Bertrand, directora de marketing e comunicação da Wimbledon Debenture Holders, um dos vários agentes oficiais de revenda de bilhetes. "É prestigiante, é uma classe rarefeita mas, acima de tudo, é essencialmente britânica.

"São de facto os bilhetes mais procurados do mundo. Não só lhe dão os melhores lugares para ver o melhor ténis do mundo, como também lhe dão acesso a um mundo exclusivo, onde pode conhecer outros influenciadores globais e encontrar campeões de ténis actuais e passados.

"Pessoalmente, considero que estes lugares são os melhores da casa, pois tem a oportunidade de se sentar ao lado dos camarotes da família do jogador e do camarote real."

O pacote, que dá direito a um lugar reservado no Centre Court por dia dos Campeonatos ao longo dos cinco anos, inclui o acesso a salas de visionamento especiais, que permitem aos titulares de obrigações assistir à ação nos courts exteriores a partir de um espaço exclusivo.

As instalações também incluem um restaurante exclusivo, onde são servidos pratos dos famosos chefes Albert Roux e Bryn Williams, bem como lounges, bares e um parque de estacionamento privado - embora a debênture não dê direito a comida e bebida gratuitas.

A venda, cujas candidaturas estão abertas até 10 de maio, poderá permitir ao All England Club (AELTC) angariar cerca de 250 milhões de dólares.

"Seja qual for o preço dos lugares, eles são essenciais para o funcionamento do clube", disse Bertrand.

"O dinheiro angariado com as vendas de debêntures pagou uma série de melhorias nas instalações, incluindo o telhado do Centre Court e o Court n.º 1.

"O All England Lawn Tennis Ground plc. utiliza os fundos das vendas de obrigações para compensar as despesas consideráveis de funcionamento do AELTC e dos Campeonatos de Wimbledon, que não seriam possíveis sem os fundos gerados pelos titulares de obrigações."

Os 2 520 títulos de dívida correspondem a 16,8% dos lugares do Centre Court e, dos 15 000 lugares disponíveis no estádio, pouco mais de metade da capacidade do recinto é posta à disposição do público.

Numa carta aberta do presidente da AELTC, Philip Brook, dirigida aos titulares de passes no guia de debêntures de 2018, agradeceu aos compradores o seu apoio. "Desde 1920, os detentores de obrigações têm desempenhado um papel fundamental para nos ajudar a melhorar o recinto", afirmou.

A importância deste último ciclo de cinco anos não é diferente, com a AELTC a preparar grandes obras de remodelação dos terrenos de Wimbledon.

O clube está a meio de uma renovação do Court No. 1 - o segundo maior court de espetáculo depois do Centre Court, com a revisão a incluir a adição de um teto retrátil, mais lugares sentados e uma praça pública de dois níveis.

Em dezembro, foi celebrado um acordo com o Wimbledon Park Golf Club, que levará o AELTC a adquirir o terreno de 73 acres do clube vizinho, num negócio no valor de 85,6 milhões de dólares, depois de a maioria dos membros do clube de golfe ter votado a favor da ratificação do acordo.

O terreno, que fica do outro lado da estrada da sede da competição, no sudoeste de Londres, foi mencionado pelos responsáveis do AELTC como um possível local para o evento de qualificação de Wimbledon.

Wimbledon é atualmente o único Grand Slam de ténis em que o torneio de qualificação não se realiza no local. O precursor do torneio tem lugar nas proximidades, em Roehampton.

Para além de libertar espaço para o evento de qualificação, a propriedade adjacente também dará a Wimbledon a oportunidade de expandir e melhorar as suas instalações empresariais, uma vez que todos os outros três Grand Slams melhoraram recentemente as suas ofertas.

O ciclo anterior de 2016 a 2020 fixou o preço das debêntures em 66.000 dólares cada, angariando 138,6 milhões de dólares no processo. No entanto, o valor de reinvestimento das debêntures destaca a razão pela qual a demanda pelos passes de cinco anos continua tão forte.

Como Tim Webb, corretor da Dowgate Capital Stockbrokers - o parceiro oficial do mercado secundário das debêntures de Wimbledon, explicou à CNN: "A última que fizemos em fevereiro foi de £105.000 ($138.000). E isso com dois anos de prazo, por isso têm dois anos de bilhetes. Foi emitido a £ 50.000 ($ 65.700) com cinco anos, e foi negociado a £ 105.000 com dois anos restantes em fevereiro.

"A oferta e a procura levam o preço até onde ele está. Tenho a certeza que a maioria das pessoas que compram debêntures são amantes do ténis. É uma experiência maravilhosa e, obviamente, as pessoas estão dispostas a pagar um prémio para obter bilhetes para as debêntures".

Para além de lucrarem com a venda dos seus passes, os titulares de debêntures também podem vender bilhetes para dias específicos.

Para os próximos campeonatos de 2019, os preços de revenda variam entre 700 e 5 732 dólares no sítio Web dos titulares de títulos de dívida de Wimbledon. Este último valor - para um bilhete de revenda de uma debênture para a final masculina - representa quase um décimo do valor inicial de todo o ciclo 2016-20, o que realça o potencial de reinvestimento da compra de uma debênture.

Os organizadores do torneio, no entanto, não estão preocupados com qualquer propensão para revender e reinvestir debêntures. A possibilidade de transferência dos bilhetes-prémio é vista como um privilégio conquistado através do apoio dado à AELTC pelos portadores de bilhetes. A revenda ou transferência de bilhetes não obrigacionistas invalida-os imediatamente.

Um porta-voz da AELTC disse à CNN: "Os bilhetes de debêntures são os únicos bilhetes de Wimbledon que são livremente transferíveis, uma vez que a AELTC acredita que isso é justo para aqueles que investiram somas consideráveis na compra de debêntures".

De facto, a primeira recusa na renovação do bilhete de cinco anos é dada aos anteriores detentores como sinal do seu compromisso financeiro.

Embora a danificação dos registos antigos tenha turvado um pouco as estatísticas oficiais, acredita-se que os títulos de dívida de algumas famílias remontam ao início do conceito.

"Acreditamos que há pelo menos uma família que possui debêntures desde o início", disse um porta-voz da AELTC.

Em janeiro, Brook também deu a entender que os organizadores do torneio poderiam pensar em alterar o processo de candidatura aos bilhetes normais.

Embora os pedidos de emissão de debêntures possam ser feitos online, as licitações regulares para bilhetes do Reino Unido ainda são feitas por correio - uma tradição de longa data da competição. No exterior, a votação agora é feita por meio de um processo on-line.

No entanto, Brook, que deverá deixar as suas funções no final de 2019, disse ao podcast 2 Barrys Tennis Takeaway: "É um trabalho árduo. É preciso enviar um formulário com um envelope selado e endereçado. Nos últimos três ou quatro anos, colocámos em linha a nossa votação no estrangeiro. Esta é uma espécie de teste para ver o que acontece.

"Estamos a analisar atentamente toda a questão do boletim de voto e a possibilidade de o colocarmos em linha. Estamos um pouco preocupados com isso, porque podemos ser completamente inundados pela procura. Em segundo lugar, pensamos que com um sistema baseado em papel é mais difícil para as pessoas fazerem batota".

A cédula existe desde 1924, o que a torna quatro anos mais nova do que o sistema de debêntures, que entrou em vigor em 1920. O financiamento desse ciclo inicial - há 99 anos - ajudou a financiar a construção inicial do Centre Court.

No entanto, a natureza da votação pública é tal que a entrada apenas oferece aos candidatos um lugar inicial no sorteio de bilhetes, com uma procura muito superior à capacidade do recinto.

O sorteio é realizado eletronicamente, atribuindo aos candidatos seleccionados dias e campos de forma aleatória. Os adeptos não podem solicitar dias ou campos específicos e não têm qualquer escolha quanto aos dias, campos e jogos atribuídos.

