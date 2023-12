Os banhistas da Califórnia ficam encantados com as enormes ondas das tempestades - mas elas também trazem inundações e correntes de retorno

As ondulações não serão um fenómeno de um só dia: algumas zonas da costa da Califórnia verão ondas gigantescas - algumas até 25 ou 30 pés - durante o fim de semana. As ondas vão provocar águas altas e correntes de arrasto. Os alertas de inundação costeira e os alertas de surf elevado estendem-se desde a fronteira entre os EUA e o México até ao norte da Bay Area.

As ondas, juntamente com as marés altas, enviaram torrentes de água do mar para Santa Cruz, ao longo da costa central.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Cruz emitiu um aviso de evacuação para algumas zonas. O aviso de evacuação abrangeu uma área não incorporada do condado perto de Seacliff State Beach e Rio Del Mar, de acordo com uma publicação na página do departamento no Facebook.

A California Highway Patrol Santa Cruz alertou para as inundações costeiras na Esplanada de Rio Del Mar num post no X e pediu às pessoas que evitassem a área.

"A Esplanada do Rio Del Mar está atualmente inundada. Por favor, evitem a zona e não tentem atravessar as áreas inundadas. As estradas estão fechadas, por isso, não as contorne. Conduza com cuidado e dê prioridade à segurança", escreveu.

Cinco campistas foram evacuados ao longo da costa de San Luis Obispo na quinta-feira, segundo as autoridades num post nas redes sociais.

As ondas espectaculares atraíram surfistas e curiosos, que se maravilharam com o poder da natureza.

A noroeste de Los Angeles, 15 a 20 espectadores foram arrastados depois de uma grande onda ter ultrapassado uma barreira de praia num bairro de Ventura atingido por ondas altas, disse o comandante da polícia Ryan Weeks à CNN.

Os espectadores foram arrastados para a rua cerca de 30 a 50 metros, disse Weeks.

"Ninguém ficou ferido, mas foram levados a dar uma pequena volta", disse.

As ruas da zona foram encerradas por precaução, tal como o principal ponto de acesso ao cais de Ventura, para encorajar as pessoas a manterem-se afastadas.

"Estamos a tentar manter as pessoas afastadas da praia para evitar que sejam atingidas por ondas rebeldes", disse Weeks.

Um vídeo aéreo da KABC, filial da CNN, mostrou o rescaldo, enquanto os residentes da zona tentavam limpar a confusão de espuma e areia.

As inundações ocorreram no momento em que a costa do sul da Califórnia estava a ser afetada por grandes ondas, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) de Los Angeles numa publicação nas redes sociais.

Uma ondulação atingiu cerca de 6 metros no cais de Ventura, acrescentou a agência.

"Espera-se que esta semana haja ondas perigosas, correntes de retorno com risco de vida e inundações costeiras nas praias. Espera-se que os impactos se tornem mais extremos na quinta-feira", publicou o NWS em Los Angeles.

Os impactos mais significativos são esperados ao longo da costa central e do condado de Ventura, juntamente com as praias de Hermosa, Manhattan e Palos Verdes, de acordo com a agência.

São esperadas ondas de 15 a 20 pés na costa central, trazendo inundações costeiras potencialmente prejudiciais.

"As condições das praias tornam-se extremamente perigosas na quinta-feira de manhã e continuam durante o fim de semana", afirmou o NWS de Los Angeles na sua previsão.

As autoridades recomendam que os banhistas permaneçam fora da água devido às condições perigosas das ondas e às correntes de retorno, que podem ser fatais. A erosão das praias também é possível.

"Prepare-se para inundações significativas da água do mar, especialmente em áreas baixas (incluindo praias/marismas) e na maré alta", disse o NWS em Los Angeles.

Em Ocean Beach, perto de San Diego, os curiosos e os surfistas acorreram à praia para ver tudo, segundo a KGTV, filial da CNN.

Nem todos os que trouxeram uma prancha entraram no mar agitado.

"O meu amigo perguntou-me se eu queria ir ver o que se passava e, assim que o vi, percebi que era demasiado grande e que estava a carregar para mim", disse Gerry Giuliano à afiliada. "Quero dizer, está a bater no cais e isso é um sinal de aviso de que é muito grande, está a fechar-se e a partir-se muito rapidamente."

Espera-se que o norte da Califórnia tenha a sua quota-parte de problemas.

A Bay Area está sob um aviso de inundação costeira até às 18h00 de quinta-feira, prevendo-se inundações costeiras significativas durante a noite, antes de as condições começarem a melhorar.

Um aviso de ondas altas está em vigor na Bay Area até às 3 da manhã de sexta-feira.

"Ondas perigosamente grandes de 28 a 33 pés com até 40 pés possíveis em locais favorecidos", disse o NWS.

A agência listou que São Francisco, Monterey Bay, Point Reyes e Big Sur estão entre as áreas afectadas.

Foi emitida uma ordem de evacuação para uma parte do condado de Marin, perto de São Francisco.

Uma tempestade mortal abateu-se sobre a costa da Califórnia em janeiro de 2023.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com