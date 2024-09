- Os atletas paralímpicos de Paris não conseguem contar as medalhas esperadas

Atleta de sprint Leon Schafer expressou frustração após perder a medalha, enquanto Niko Kappel, que conquistou a prata, deixou o Stade de France de cabeça baixa. A Associação Esportiva Alemã de Deficientes (DBS) não foi o único time a decepcionar na primeira metade dos Jogos Paralímpicos de Paris; apenas duas medalhas de ouro foram conquistadas, ficando abaixo da meta estabelecida pelo presidente da DBS, Friedhelm Julius Beucher, de reentrar no top 10 das nações.

"Em termos de medalhas de ouro, estamos um pouco atrás do que pretendíamos", disse o Chefe de Missão Karl Quade. "Mas estamos no caminho certo com a contagem total de medalhas. Esperamos recuperar terreno no ciclismo, atletismo e remo para alcançar as nações líderes."

A pressão da competição está aumentando. A Alemanha já desfrutou de uma vantagem significativa em várias áreas, mas essa vantagem agora desapareceu. "A pressão está aumentando, e isso fica evidente ao olhar para a contagem de medalhas", observou Kappel. "Muitos países anteriormente considerados de menor expressão agora estão se destacando. Precisamos continuar evoluindo e encontrar maneiras de nos mantermos relevantes. Estamos ficando cada vez mais para trás."

O Movimento de Streng e a "Questão Filosófica"

Ao contrário de Kappel, Felix Streng prefere treinar no Reino Unido devido às melhores oportunidades oferecidas. Ele vê sua medalha de bronze nos 100m como um testemunho de seu comprometimento. "É tudo sobre como meu treinador e eu operamos. Temos uma equipe multicultural, global", disse Streng. "Se é melhor ou pior, isso é uma questão de filosofia."

O atleta de 29 anos também reconhece que os melhores atletas estão se aproximando. Apenas 0,03 segundos separaram os seis primeiros lugares, e apenas 0,01 segundo separou a prata do bronze. Apesar disso, Streng mantém uma visão positiva. "Se você sai com uma medalha, você demonstrou um desempenho de nível mundial, e isso deve ser reconhecido", disse ele.

Quade agora espera que seus companheiros de equipe deem o seu melhor nos dias restantes da competição. "É tudo sobre como nos saímos nas etapas finais", disse ele. "Tivemos algumas surpresas agradáveis, como a estreia de Maurice Wetekam nos Jogos Paralímpicos e as medalhas de ouro conquistadas por Josia Tim Alexander Topf e Tanja Scholz na natação."

A França vem se destacando consistentemente nos Jogos Paralímpicos, frequentemente desafiando as nações de ponta. Apesar das dificuldades da Alemanha na primeira metade, eles buscam recuperar sua posição no atletismo, ciclismo e remo, olhando para a França como uma das nações com as quais devem se manter competitivos.

O baixo desempenho da equipe alemã na primeira metade dos Jogos Paralímpicos de Paris colocou a França em posição de potencialmente ultrapassá-los em alguns eventos, adicionando uma camada extra de pressão para os atletas alemães.

Leia também: