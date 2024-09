Os astronautas chineses estão à procura de um pouso na Lua até 2030. Recentemente adquiriram um novo fato espacial para facilitar o esforço.

A mais recente traje vermelho e branco, revelado pela Agência Espacial Nacional da China (CNSA) durante o fim de semana, foi projetado para suportar as temperaturas extremas, radiação e poeira da Lua. Ele proporciona aos astronautas a flexibilidade física necessária para realizar tarefas na superfície lunar, como revelado pela mídia estatal.

O traje espacial possui câmeras integradas de longo e curto alcance, uma consola de operações e uma viseira de capacete resistente a reflexos, de acordo com imagens da emissora de televisão estatal CCTV. Os populares astronautas chineses Zhai Zhigang e Wang Yaping exibiram a flexibilidade do traje ao se dobrar e subir uma escada no vídeo.

A tecnologia inovadora recebeu reconhecimento internacional.

Elon Musk, CEO da SpaceX, compartilhou o vídeo do CCTV na plataforma X, acompanhado de seus próprios comentários.

"Enquanto isso, nos Estados Unidos, a FAA está sufocando o programa espacial nacional com papéis vermelhos!" ele escreveu, parecendo implicar o avanço rápido da China na exploração espacial em comparação com os Estados Unidos.

A CNN entrou em contato com a FAA para comentários.

O sucesso da SpaceX e a riqueza pessoal de Elon Musk foram fortalecidos por contratos governamentais substanciais, à medida que a NASA abraçou o setor privado para a exploração e logística espacial.

Líder Espacial

A exposição do traje de pouso lunar da China coincide com a determinação da China em estabelecer-se como uma potência espacial global - um domínio que as nações, incluindo os Estados Unidos, estão cada vez mais usando para ganhos científicos e recursos estratégicos.

A Administração Espacial Nacional da China executou uma série de missões robóticas lunares cada vez mais complexas, como a primeira recuperação de amostras lunares do lado oculto da Lua mais cedo neste ano. Eles aspiram a se tornar o segundo país a colocar astronautas na Lua, com planos de lançar sua primeira missão tripulada até 2030.

Os EUA, que não enviou astronautas à Lua desde 1972, também planeja enviar uma tripulação nesta década, embora tenha adiado o cronograma inicial para sua missão Artemis III. Esta missão não decolará até pelo menos setembro de 2026, revelou a NASA mais cedo neste ano. Eles revelaram um protótipo de seu traje espacial Artemis III, o AxEMU, em 2023.

O novo traje espacial da China foi comemorado em toda a mídia estatal como um passo significativo no cronograma da missão tripulada da China, com especialistas destacando a necessidade de um traje especificamente adaptado às condições lunares em vez daqueles usados em caminhadas espaciais na estação orbital Tiangong da China.

A exosfera fina da Lua torna-a um ambiente desafiador, com temperaturas subindo perto do equador lunar para 121°C durante o dia e caindo para -133°C à noite, de acordo com a NASA.

"Durante as atividades extraveiculares lunares, os astronautas estarão em um ambiente natural lunar hostil. Fatores ambientais complexos, como vácuo alto, gravidade baixa, poeira e solo lunar, terreno de superfície lunar complexo, temperaturas extremas e radiação forte, terão um impacto significativo no trabalho e na proteção", disse Wu Zhiqiang, vice-chefe do designer do sistema do astronauta no Centro de Pesquisa e Treinamento de Astronautas da China, à emissora de televisão estatal CCTV.

Além disso, a estética do traje também foi apreciada, com a mídia estatal descrevendo as listras vermelhas em seus membros superiores como inspiradas em fitas das "apsaras voadoras", ou deidades, e os membros inferiores parecendo "chamas de lançamento de foguetes".

Outro designer, Wang Chunhui, disse à mídia estatal que as proporções do traje fariam com que os astronautas parecessem mais animados e majestosos, representando a China de uma maneira poderosa e bela na Lua.

Mais cedo neste ano, os oficiais chineses anunciaram o nome da nave espacial para a missão tripulada lunar - com a nave espacial batizada de Mengzhou, ou "Vaso dos Sonhos", e o módulo de pouso, Lanyue, ou "Abrindo a Lua".

A missão faz parte de um conjunto mais amplo de objetivos lunares, incluindo a ambição da China de estabelecer uma estação de pesquisa lunar internacional no polo sul da Lua até 2040.

