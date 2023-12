Os arranha-céus pré-fabricados mais altos do mundo vão nascer em Singapura - mas estão a ser construídos na Malásia

E embora as duas torres de 192 metros de altura se ergam na densamente povoada Singapura, grande parte das estruturas estão a ser construídas do outro lado da fronteira, na Malásia.

O projeto residencial, denominado Avenue South Residences, terá 988 apartamentos formados por quase 3.000 "módulos" empilhados verticalmente. A empresa por detrás do projeto, a ADDP Architects, afirma que o método de construção, conhecido como Construção Volumétrica Pré-Fabricada e Pré-Acabada (PPVC), é menos intensivo em termos de mão de obra e pode ajudar a reduzir os resíduos e a poluição sonora.

Os módulos individuais são fabricados em Senai, na Malásia, onde uma série de caixas de seis lados são moldadas em betão. As unidades são depois transportadas para uma instalação em Singapura para serem equipadas e mobiladas antes de serem transportadas para o local de construção.

Quando chegam, as caixas estão 80% concluídas, segundo a ADDP Architects. Em seguida, são levantadas por uma grua e "cosidas" para formar uma estrutura forte e resistente, afirma um dos sócios associados da empresa, Markus Cheng Thuan Hann. Os retoques finais, como as portas, são acrescentados posteriormente, disse o arquiteto.

"É como um conceito de fabrico de automóveis, mas para a indústria da construção", acrescentou numa entrevista telefónica.

Vantagens da pré-fabricação

Limitar a quantidade de trabalhos de construção realizados no local, que se situa no bairro residencial de Bukit Merah, em Singapura, pode ajudar a minimizar as perturbações para as pessoas que vivem nas proximidades, disse Hann.

"Mas este método de construção ajuda realmente a reduzir o ruído", afirmou, referindo-se aos benefícios para os bairros de habitação pública circundantes. "E pode reduzir os resíduos... porque a mão de obra numa fábrica é muito mais bem controlada."

Outro benefício imprevisto surgiu à luz da Covid-19: São necessárias menos pessoas no estaleiro de construção em qualquer altura. "É mais fácil controlar o distanciamento seguro e o planeamento logístico na fábrica, em vez de ter todos os (trabalhadores) no local", salientou Hann.

A indústria de pré-fabricação teve o seu primeiro boom na Europa e na América durante o período do pós-guerra, com os planeadores urbanos a utilizarem-na para resolver a escassez de habitação de forma rápida e acessível. Mas o mercado dos pré-fabricados é agora cada vez mais dominado pela região da Ásia-Pacífico.

O método de construção tem-se revelado especialmente popular em Singapura, com a Autoridade de Construção Civil do país a encorajar ativamente a utilização de PPVC, citando uma poupança de custos de 8% e um aumento de 40% na produtividade em comparação com os meios de construção tradicionais (atribui este último à "mão de obra" mais produtiva e à "poupança de tempo"). Desde 2014, a agência tornou mesmo a pré-fabricação um requisito para determinados locais.

Ultrapassar os limites

A construção do Avenue South Residences já começou, e os promotores esperam terminar o projeto no primeiro trimestre de 2023. Uma vez concluídas, as fachadas das torres terão varandas, telas de proteção contra o sol e uma série de "terraços no céu" repletos de árvores e plantas.

O projeto deverá ultrapassar o atual edifício pré-fabricado mais alto de Singapura - e do mundo -, o Clement Canopy, com 140 metros de altura, também concebido pela ADDP Architects. Entre os outros edifícios modulares mais altos do mundo encontram-se uma torre de 135 metros em Croydon, no sul de Londres, e um empreendimento residencial de 109 metros em Nova Iorque.

Hann disse que não prevê que o último projeto da sua empresa seja ultrapassado em altura tão cedo.

"Estamos (a construir para cima) progressivamente, trabalhando com os engenheiros, estudando simulações em 3D para garantir que o projeto consegue suportar as cargas de vento", disse. "Mas penso que, por enquanto, 56 andares serão os mais altos de Singapura. Penso que não nos iremos alongar mais.

"É de betão e temos de o elevar muito alto. Mas dependendo do desenvolvimento de novas tecnologias ou de uma construção mais leve, talvez haja uma hipótese de subirmos mais".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com