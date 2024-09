Os anúncios do YouTube podem continuar a aparecer mesmo quando você pôs o vídeo em pausa na tela.

YouTube, sob o guarda-chuva do Google, anunciou na quinta-feira que já implementou amplamente a função de pausar anúncios para todos os anunciantes. Quando um vídeo é momentaneamente interrompido, um anúncio aparece na lateral da tela, de acordo com atualizações nas redes sociais.

Um representante do Google comentou: "Isso é conveniente para os espectadores e fornece mais informações sobre uma marca. Foi uma mudança vantajosa para todo o ambiente do YouTube e faz parte da experiência atual de anúncios de TV conectada".

Essa novidade foi inicialmente relatada pelo The Verge.

Apesar do YouTube alegar que a atualização melhora a experiência do usuário, os usuários nas redes sociais expressaram seu descontentamento com mais um anúncio inescapável na plataforma.

Um usuário do Twitter escreveu: "Sério, @YouTube? Agora você está mostrando anúncios mesmo quando pausamos um vídeo?" Outro usuário do Reddit, em letras maiúsculas: "Isto é a coisa mais irritante 'CARACTERÍSTICA' (se é que se pode chamar isso de característica) AINDA".

Os usuários podem se livrar dos anúncios com uma assinatura do YouTube Premium, que custa cerca de $13,99 por mês para uma pessoa.

Philipp Schindler, da Google, responsável pelas vendas do Google e do YouTube, mencionou durante uma ligação de resultados da Alphabet que a empresa viu um desenvolvimento significativo com a introdução do piloto de anúncios em pausas em televisões conectadas à internet em 2023.

Embora a Google não tenha revelado detalhes financeiros específicos, eles confirmaram que os anúncios em pausas foram rentáveis.

"Os resultados preliminares mostram que os anúncios em pausas estão gerando excelentes resultados de elevação da marca e estão sendo negociados a preços altos com anunciantes", afirmou Schindler durante a ligação de abril.

O representante da Google destacou que essa nova função é benéfica para o ambiente do YouTube, contribuindo para a experiência moderna de anúncios de TV conectada no mundo dos negócios. Apesar da crítica dos usuários, a Google viu rentabilidade nos anúncios em pausas, com preços altos atraindo anunciantes.

