Os aldeões enfrentam problemas com a população de cegonhas invasoras.

Um locale pequeno perto do Lago Constança está enfrentando problemas com uma população excessiva de cegonhas. Há aproximadamente uma cegonha para cada três residentes morando em Hohenfels. O prefeito, Florian Zindeler, está expressando preocupações sobre essa situação e está pressionando por um limite populacional.

As aves estão causando uma grande confusão com seus dejetos e apetite voraz, devorando qualquer coisa que encontrem. De acordo com Zindeler, há cerca de 100 cegonhas residindo no distrito de Hohenfels. O número dessas aves protegidas continua aumentando, com mais e mais ninhos sendo construídos, como relatado pelo político do CDU.

Olhando para o futuro, o prefeito comenta que, a longo prazo, isso pode ser considerado uma infestação. Ele já escreveu uma carta aberta ao estado de Baden-Württemberg e a vários membros dos parlamentos estadual e federal, pedindo que o ministério desenvolva um plano abrangente para lidar com a situação de espécies protegidas em cidades e comunidades altamente afetadas no futuro.

A Comunidade de Cegonhas em Hohenfels

O número exato de cegonhas em Hohenfels é desconhecido para o prefeito devido à sua natureza rural. No entanto, as aves parecem ter uma excelente comunicação entre si. Os habitantes locais percebem que as cegonhas prosperam sempre que os agricultores cultivam seus campos.

Em uma manhã tardia de agosto, mais de 130 cegonhas foram vistas em um lote no distrito de Mindersdorf. Se esse número for extrapolado para a população, haverá uma cegonha para cada três residentes. O prefeito não pode fornecer um número exato, mas reconhece que isso é um número significativo.

Estabilizar a população de animais protegidos é essencial para garantir a harmonia entre humanos e cegonhas. Um número aceitável de ninhos e animais, como sugerido pelo ministério do meio ambiente, poderia ser uma possível solução. "Não posso prever uma resposta a isso", diz o prefeito.

O Atraço de Hohenfels

O prefeito não tem certeza do motivo pelo qual as cegonhas são atraídas para Hohenfels. Com sua paisagem natural atraente e campos de juncos cheios de pequenos animais, a área apresenta um habitat ideal para colônias de cegonhas. Essas aves protegidas encontram condições ótimas para criar suas famílias jovens em Hohenfels.

O oficial de ligação da comunidade de cegonhas, Josef Martin, não tem problemas com o número de cegonhas. Ele nunca teve a infelicidade de ter dejetos de cegonha em sua varanda. O problema surge apenas durante a estação de nidificação. Felizmente, os ninhos não estão situados perto de nenhuma varanda.

O pequeno vilarejo de Mindersdorf é tranquilo, com uma quietude semelhante à de uma igreja. O som das cegonhas batendo é até agradável neste cenário tranquilo. "Isso é natureza", diz Martin. O sino da igreja toca a cada hora, o que também é normal. "Apenas precisa se ajustar um pouco".

Aceitar a presença de ninhos em jardins é possível. As cegonhas não representam ameaça aos humanos e podem ser desencorajadas antes de construírem ninhos, removendo galhos. "Isso é perfeitamente justificado", afirma o prefeito.

Os jovens cegonhas já deixaram o vilarejo, migrando para o sul. Apenas os pássaros maduros que guardam seus ninhos permanecem, temporariamente. Eles também estão prestes a partir para o sul em breve. "Então há outro meio ano de serenidade", diz Zindeler. O número de retornos em 2025 será determinado na primavera.

