Os agentes da lei prendem cinco indivíduos suspeitos de pertencer a uma organização criminosa.

Há algum tempo, conflitos violentos têm sido frequentes no sudoeste da Alemanha, principalmente devido a crimes relacionados a drogas. Recentemente, as autoridades em Stuttgart vêm realizando operações extensas em várias residências, resultando em várias prisões.

De acordo com os relatórios de Aalen e do escritório do procurador de Stuttgart, várias pessoas foram detidas. Cinco suspeitos, todos parte de uma investigação complexa, estão atualmente detidos. O principal suspeito, um turco de 39 anos, é suspeito de estar envolvido no tráfico de cocaína em grande escala.

As operações se estenderam a 20 diferentes residências na região de Stuttgart, resultando na apreensão de diversas armas, como armas de brinquedo, facas e espadas. Além disso, grandes quantidades de dinheiro, cocaína e ecstasy foram apreendidas. As buscas se estenderam pelo distrito de Rems-Murr, distrito de Ludwigsburg e Stuttgart em si.

Emissão de mandado de prisão

Doze indivíduos, com idades entre 30 e 56 anos, de nacionalidades diversas, incluindo turco, afegão, italiano, grego, polonês e alemão, estavam sendo investigados. Mandados de prisão foram emitidos para sete deles. Um dos suspeitos foi libertado sob fiança, enquanto outro ainda está foragido. A investigação continua.

O Ministro do Interior da Baden-Württemberg, Thomas Strobl, elogiou a operação como "mais uma vitória notável contra gangues criminosas na região de Stuttgart". Ele enfatizou ainda: "A autoridade da lei na Baden-Württemberg permanece inabalável".

Desde 2023, a área de Stuttgart tem sido marcada por uma série de episódios violentos ligados ao crime organizado. As forças policiais responderam com investigações abrangentes e medidas de controle.

As provas apreendidas sugerem que o principal suspeito e seus associados estavam envolvidos em atividades criminosas organizadas, especificamente tráfico de drogas. As operações extensas e as várias prisões fazem parte de uma maior repressão ao crime organizado na região de Stuttgart.

