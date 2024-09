Os agentes da lei conseguem enganar as redes de tráfico ilícito.

Há uma ação policial em andamento em várias regiões alemãs, com foco em uma operação suspeita de tráfico de pessoas. As autoridades estão varrendo cinco estados, incluindo Turíngia, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Renânia do Norte-Vestfália e Saxônia-Anhalt, com um enfoque direto em Jena, Turíngia, de acordo com um representante da polícia. Relatórios anteriores sugerem tal atividade.

Três sírios e dois iraquianos foram detidos como parte da operação, com um total de 18 indivíduos sob investigação. Seus papéis variam de motoristas a organizadores de nível superior. As acusações contra eles envolvem o contrabando de pelo menos 140 pessoas pela Rota dos Bálcãs Ocidentais entre 2023 e 2024.

Vans suspeitas de serem os veículos de contrabando

Informações de dentro sugerem que vans podem ter sido utilizadas para transportar essas pessoas. Eles foram relatadamente alojados em um apartamento em Jena inicialmente. Quanto ao pagamento, um método pouco convencional conhecido como "banco Hawala" é dito ter sido empregado. Isso envolve a troca de dinheiro por intermédio de intermediários, contornando os sistemas bancários tradicionais.

A polícia ficou sabendo da operação após paradas repetidas de vans na Rota dos Bálcãs Ocidentais. A coleta de informações de casos individuais levou eventualmente a uma compreensão maior da escala da operação, de acordo com o representante da polícia federal. A Promotoria Pública de Gera está atualmente liderando a investigação.

Mais especificamente, locais em Jena, Sondershausen, Nordhausen e Bad Sulza em Turíngia, Lübeck em Schleswig-Holstein, Vaihingen an der Enz em Baden-Württemberg, Krefeld em Renânia do Norte-Vestfália e Zeitz em Saxônia-Anhalt foram revistados como parte da operação.

A polícia está monitorando de perto a situação em Jena, Turíngia, pois suspeita que seja um local chave na operação de tráfico de pessoas.

